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川普砍資金撤簽證 美學生申請加國大學人數增

中央社／ 多倫多/渥太華15日綜合外電報導

美國總統川普削減給予大學的聯邦資金並撤銷外國學生簽證，促使愈來愈多居住在美國的學生申請加拿大的大學，或表達赴加國讀書的意願。

路透社報導，英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）溫哥華校區校方人員表示，截至3月1日，美國公民申請2025學年研究所課程的人數較2024年全年的申請人數增加27%。

為了因應研究所課程需求攀升現象，校方本週迅速重新開放美國公民申請數個研究所課程，並計劃快速審查希望於9月入學的美國學生申請案。

加國學生人數最多的多倫多大學（University of Toronto）也表示，截至1月申請2025年課程的截止期限，來自美國的申請案有所增加；滑鐵盧大學（University of Waterloo）發言人則指出，自去年9月以來，來自美國的校園訪客人數與官網流量皆出現上升。

多倫多大學和滑鐵盧大學都沒有提到學生對就讀意願提升的原因，不過英屬哥倫比亞大學溫哥華校區將原因指向美國總統川普政府的政策。

川普政府已凍結撥給多所大學的數億計美元聯邦資金，施壓各校改變政策，並聲稱部分學校未能對抗校園內的反猶主義。

川普政府也已開始對部分參與挺巴勒斯坦示威運動遭到拘留的外籍學生展開驅逐程序，並撤銷另外數以百計學生的簽證，這些舉措引發外界對於美國言論和學術自由的擔憂。

與此同時，加拿大連續第2年限制國際學生入境人數，意味著美國和其他國際學生的名額可能會更少。

加拿大移民、難民及公民部表示希望教育機構只接受能夠支持的學生人數，包括提供住宿選擇，並表示各省和地區會在配額限制下分配名額。

加拿大 川普 美國公民

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