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親近川普的議員神操作？上周美股暴漲前賣美債 大買這些股票

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）去年川普競選時，上台助講。 美聯社
美國共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）去年川普競選時，上台助講。 美聯社

彭博新聞報導，就在美國總統川普宣布對多數國家暫停執行對等關稅90天並因而刺激股市大漲的前一天，共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）賣出了美國公債並買入亞馬遜、黑石集團和特斯拉股票。

這位來自喬治亞州的共和黨議員與川普關係密切。依規定揭露的財務報告，顯示她上周進行了這些交易。

葛林這些交易是在上周二（8日）和上周三（9日）兩天執行。川普上周三上午先是在社群平台上貼文說：「買入的大好時機已至。」三個半小時後，他宣布暫停對等關稅，標普500指數應聲大漲9.5%，創下了2008年以來最大升幅。

彭博說，葛林的辦公室暫未回覆置評請求。

葛林是川普宣布關稅後，首波揭露財務的議員之一。她一直是股市活躍交易者，向來看好半導體與科技產業。她賣出美債，是今年初買進逾50萬美元公債後，首次脫手。

國會民主黨議員們已經要求調查，上周川普的對等關稅急轉彎時，有關的人士是否利用宣布的時機從中牟利。

民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）致函美國證管會（SEC），信中提到，她不知道哪些官員可能事先知情，但內幕人士若從市場波動中獲利「顯失公平」。

由於財務披露報告僅要求議員列出較大範圍內的交易價值，而且不包含具體的執行時間或成本基礎，因此目前無法確定葛林前述股票與債券交易，到底有多少發生在川普宣布暫停關稅之前。

由申報資料只能看出，葛林8日在11,011美元至165,000美元這個範圍內買入股票。而以紐約時間當天上午11:20的時間點為例，黑石、摩根大通和特斯拉的股票觸及了當天的最高價。8日和9日兩天，葛林買進的股票，價值介於21,021美元至315,000美元區間。她賣美債的日期在4月8日，價值在50,001美元至100,000美元之間。

葛林買入的其它股票還包括晶片股輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通（Qualcomm），以及運動服裝公司Lululemon與Nike。

川普 議員 財務

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