快訊

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟

台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎10點開搶

產經新聞：植田說川普關稅政策恐迫使日銀採因應措施

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
植田表示，僅靠數據不足以判斷關稅的影響，日銀將聽取各單位的意見來評估。路透
植田表示，僅靠數據不足以判斷關稅的影響，日銀將聽取各單位的意見來評估。路透

日本銀行（央行）總裁植田和男接受產經新聞專訪時表示，美國總統川普掀起的關稅攻勢，已讓經濟走向「不利情境」，可能迫使日銀採取因應措施。

日圓兌美元周三在亞洲交易升值0.2%至142.89。

植田在周一的專訪中重申，若經濟展望得以實現，日銀將進一步升息。但他也說，在日銀持續評估經濟和市場情勢之際，不排除因應情勢調整政策。

植田說：「是否需要政策因應，將視情況而定，我們會根據局勢變化做出適當判斷。」他也說，只要經濟和物價走勢符合日銀預期，當局將持續調整寬鬆力道。

從這番談話可以看見，日銀正密切留意美國關稅政策的進展和潛在影響，也強化外界對日本央行短期內不太可能升息的看法。植田重申，若條件許可，將推動升息，顯示當局仍保有彈性空間。最近數據顯示，日本物價走勢正逐步朝日銀目標靠攏，至少在川普關稅政策出招之前是如此。

三井住友信託資產管理資深策略師稻留克俊說：「他明確表示美國的關稅政策是一種不利情境，整體語氣偏鴿。」

雖然市場一度猜測關稅措施的影響可能沒那麼差，但植田指出，自2月以來，情勢已逐漸轉壞。

川普對汽車在內日本部分關鍵出口品祭出高於預期的關稅後，不少經濟學家紛紛下修日本經濟成長預測，並延後對日銀再次升息的預期。植田表示，僅靠數據不足以判斷關稅的影響，日銀將聽取各單位的意見來評估。

他說：「部分企業和家庭的信心已受到影響。日銀將配合風險評估和展望的變化，適時調整政策。」

日銀1月已將基準利率調高至0.5%。外界普遍預料，日銀下次在5月1日的會議會按兵不動。

川普 日本經濟 美國

延伸閱讀

川皇恐慌潮！他求解「對應90天的投資方向」 網勸：空手為王

戴蒙：川普貿易戰將削弱美國信譽 美中脫鉤不應是目標

川普關稅如何影響AI？吳恩達分析「不只晶片供應」：所有層面都波及！

震撼！輝達宣布認列55億美元費用 賣給中國的H20晶片遭美管制

相關新聞

拜登卸任後首發表演說：川普執政不到百日 大傷美國

自1月卸任總統後，美國前總統拜登15日首度發表公開談話，他表示，川普政府執政不到百日，就對國家造成極大的傷害；拜登說，很...

美防長最高顧問疑涉洩密 目前行政休假

路透社15日報導，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的最高顧問之一考德威爾（Dan Caldwell）疑與一...

川普客串「小鬼當家2」成負擔 導演不敢刪：怕被遣返

根據娛樂媒體Variety報導，導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）在近期的一個採訪中表示，川普總統在他所執...

川普政府將美墨邊境土地移交給陸軍 防範非法越境

美國內政部今天表示，川普政府宣布把沿美國與墨西哥邊境的近11萬英畝聯邦土地緊急移交給美國陸軍，協助防範非法移民越境

美元可能續跌！全球儲備貨幣地位若下滑 川普揮關稅大刀的空間將受限

美元這個月表現不佳。如果美國總統川普的貿易戰毀了外國投資人對美國資產的興趣，並拖累美國經濟成長，美元還可能繼續跌。

南加大中國留學生簽證被吊銷 因為這事

南加大中國留學生的學生簽證被吊銷，只因為這個。在南加大讀研究生的中國留學生小楊日前發現自己學生簽證被吊銷，面臨被遣返的境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。