美元可能續跌！全球儲備貨幣地位若下滑 川普揮關稅大刀的空間將受限

美元這個月表現不佳。如果美國總統川普的貿易戰毀了外國投資人對美國資產的興趣，並拖累美國經濟成長，美元還可能繼續跌。

自從川普4月2日公布了具高度爭議性的對等關稅政策以來，彭博美元指數下跌大約3.5%，而美元自1月創下52周高點以來大跌9%。美元走弱的同時，美國債券的殖利率上升，這種不尋常的情況引發揣測，美國資產可能正在失去作為全球避風港的吸引力。

Yardeni Research周二推測，美元下跌與投資人將資金自美國資產轉進歐洲有關，中國大陸的國有資產管理公司也可能在拋售美債、買入歐洲債券，作為對川普政府的經濟報復。該公司表示，如果外國投資人一點點拋售壓力就能引起美國金融市場這麼大的焦慮，這將表明美國財政狀況非常脆弱。

由於美元過去幾年相對強勢，未來還可能持續走跌。高盛集團首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）周一在一份報告中指出，儘管美元過去兩個月大幅下挫，但相對於其他主要貨幣，仍比長期均值高出約20%。

海濟斯還說，美國的保護主義立場可能進一步削弱助推美股近年來超額收益的「美國例外主義」，「或許更重要的是，轉向至保護主義，削弱了美國成長優於其他國家的理由，這不僅是短期而已，長期也一樣。

美元走弱的直接影響好壞參半。理論上，美元疲弱應該讓美國貨外銷時變便宜，有可能提高美企獲利。但如果外國對美國貨徵收報復性關稅，情況就不一樣了。另外，美元下跌使外國公司的獲利對持有其股票的美國投資人來說，相對更有價值。根據DataTrek，過去100日內，MSCI歐洲股票指數的表現比標普500指數高出近16個百分點，近半因素是英鎊和歐元走強。

長期而言，的最大風險在於，川普的強硬作風最終將削弱外資對於美元作為全球避險貨幣的信心。德意志銀行分析師Marion Laboure、Camilla Siazon和Jim Reid等人說，投資人不該輕忽這個可能性。

他們還說，美元作為全球儲備貨幣，使美國可以輕鬆承擔雙赤字而不致出問題，這項特權如果被削弱，川普政府想繼續推行高關稅政策的空間就會受限。