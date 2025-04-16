卸任後首發表演說 拜登：川普執政不到百日 大傷美國

自1月卸任總統後，美國前總統拜登15日首度發表公開談話，他表示，川普政府執政不到百日，就對國家造成極大的傷害；拜登說，很驚人，竟然發生的這麼快。

拜登15日受邀以保護社會安全保障（Social Security）為題在美國芝加哥發表談話，這也是他卸任總統以後，首次公開發表演說。

根據CNN報導，拜登卸任後，身邊只剩下最忠心的幕僚，而拜登多數時間則待在位於達拉瓦州（Delaware）的家中，每周會進華府的辦公室一次；報導指出，拜登沒有很多公開行程，甚至許多民主黨領袖希望他保持低調。

今年高齡82歲的拜登去年在總統大選的辯論中表現出明顯的老態，讓支持者普遍失去信心，導致他最後不得不讓出民主黨總統候選人的位置，各界也非常關心拜登此次的演說，以就近觀察拜登的近況。

拜登演說約半小時，雖然過程中仍會小吃螺絲，但狀況已比去年進度許多；拜登還在演說中自嘲，稱自己是在400年前擔任聯邦參議員。

針對川普政府有意刪減社會安全保障，拜登表示，美國人民一直以來都會收到社會安全保障的支票，不管是在戰爭時期、大蕭條時期，還是在疫情當中，但現在這個情況，首次有可能出現改變。

針對商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前失言，指只有「詐騙犯」（fraudsters）才會在乎沒收到社會安全保障的支票，拜登認為，盧特尼克不是不懂，就是不在乎，並指盧特尼克是億萬富翁，是上帝眷顧的人。

拜登說，社會安全保障不只是政府的項目，而是政府對人民神聖的承諾：7300萬美國人民把他們的薪水投入社會安全保障，以期他們需要的時候能夠有所依靠，「永遠不該背叛那分信任。」

拜登也說，有很多美國人民仰賴社會安全保障來生活，一旦刪減或取消，上百萬名美國人民將面臨困境，拜登並認為，現在做出刪減或取消的辯論，對這些弱勢來說都是莫大的心理壓力。

拜登也指出，川普政府精簡人力，裁減美國社會安全局（SSA）7000名員工，未來還準備裁減更多人，現在已經造成單位的失能。

拜登說，川普政府執政不到百日，已經對國家造成非常多的損害，拜登並表示，他對川普政府破壞的速度感到驚訝，竟然發生的這麼快。