快訊

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟

台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎10點開搶

川普政府將美墨邊境土地移交給陸軍 防範非法越境

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

美國內政部今天表示，川普政府宣布把沿美國與墨西哥邊境的近11萬英畝聯邦土地緊急移交給美國陸軍，協助防範非法移民越境。

路透社報導，這是美國總統川普（Donald Trump）全面壓制非法移民作法的一環。他在今年1月上任後宣布美國南部邊境進入國家緊急狀態，並下令美軍協助維持邊境安全。

內政部指出，這些土地將移交給軍方，為期三年，期間允許聯邦人員進行巡邏和興建基礎設施，防範非法越境。

內政部也說，此舉旨在遏止販毒、人口販賣及偷渡移民，同時也是為了保護生態敏感區域。

內政部長柏根（Doug Burgum）在一項聲明中說：「保護我們的邊境和國家資源，兩者息息相關。美國人民授權給川普總統，要使美國安全和再次強大。這次土地移交反映內政部對公共安全、國家安全和管理公共土地負起責任的承諾。」

內政部 移民 美國

延伸閱讀

川普客串「小鬼當家2」成負擔 導演不敢刪：怕被遣返

美中貿易戰 川普喊話大陸：現在就看你們的決定

傳中下令暫停接收波音飛機 川普批北京背信

期貨商論壇／台積期 低檔盤整

相關新聞

拜登卸任後首發表演說：川普執政不到百日 大傷美國

自1月卸任總統後，美國前總統拜登15日首度發表公開談話，他表示，川普政府執政不到百日，就對國家造成極大的傷害；拜登說，很...

美防長最高顧問疑涉洩密 目前行政休假

路透社15日報導，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的最高顧問之一考德威爾（Dan Caldwell）疑與一...

川普客串「小鬼當家2」成負擔 導演不敢刪：怕被遣返

根據娛樂媒體Variety報導，導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）在近期的一個採訪中表示，川普總統在他所執...

川普政府將美墨邊境土地移交給陸軍 防範非法越境

美國內政部今天表示，川普政府宣布把沿美國與墨西哥邊境的近11萬英畝聯邦土地緊急移交給美國陸軍，協助防範非法移民越境

美元可能續跌！全球儲備貨幣地位若下滑 川普揮關稅大刀的空間將受限

美元這個月表現不佳。如果美國總統川普的貿易戰毀了外國投資人對美國資產的興趣，並拖累美國經濟成長，美元還可能繼續跌。

南加大中國留學生簽證被吊銷 因為這事

南加大中國留學生的學生簽證被吊銷，只因為這個。在南加大讀研究生的中國留學生小楊日前發現自己學生簽證被吊銷，面臨被遣返的境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。