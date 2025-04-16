川普政府將美墨邊境土地移交給陸軍 防範非法越境
美國內政部今天表示，川普政府宣布把沿美國與墨西哥邊境的近11萬英畝聯邦土地緊急移交給美國陸軍，協助防範非法移民越境。
路透社報導，這是美國總統川普（Donald Trump）全面壓制非法移民作法的一環。他在今年1月上任後宣布美國南部邊境進入國家緊急狀態，並下令美軍協助維持邊境安全。
內政部指出，這些土地將移交給軍方，為期三年，期間允許聯邦人員進行巡邏和興建基礎設施，防範非法越境。
內政部也說，此舉旨在遏止販毒、人口販賣及偷渡移民，同時也是為了保護生態敏感區域。
內政部長柏根（Doug Burgum）在一項聲明中說：「保護我們的邊境和國家資源，兩者息息相關。美國人民授權給川普總統，要使美國安全和再次強大。這次土地移交反映內政部對公共安全、國家安全和管理公共土地負起責任的承諾。」
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