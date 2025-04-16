習近平前腳剛走 美國務院官員將訪越南談貿易再平衡

美中貿易戰再起，中國國家主席習近平才結束越南訪問行程，呼籲反對單邊霸凌、維護自由貿易。美國國務院東亞高階官員歐尼爾今天宣布即將出訪越南等國，討論美越貿易再平衡。

美國國務院發言人辦公室下午發布聲明指出，東亞暨太平洋事務局高階官員歐尼爾（Sean O'Neill）將於4月16日至25日出訪越南、柬埔寨、日本及夏威夷。在越南期間，歐尼爾將會晤越南高階官員，重申奠定美越全面戰略夥伴關係基礎的共同利益。

歐尼爾也將聚焦美越建交30年以來取得的重大里程碑，並討論促進兩國人民安全繁榮的機會，涵蓋移民議題以及美越貿易再平衡等相關事宜。

根據聲明，歐尼爾出訪柬埔寨期間，將與柬埔寨東協事務官員共同主持第37屆美國-東協對話，屆時歐尼爾將轉達美國對馬來西亞擔任東協主席國的支持，並探討如何強化「美國－東協全面戰略夥伴關係」，以繼續為自由開放的印太區域做出貢獻。

美國國務院發言人說，歐尼爾將在東京與日本政府官員會面，討論深化雙邊同盟與經濟夥伴關係的優先議題。他在夏威夷也會與美軍官員會談，針對美國的印太軍事部署進行磋商。

習近平與歐尼爾出訪期間，正值美中貿易戰煙硝味四起，雙邊互嗆不退讓。前白宮官員何瑞恩（Ryan Hass）訪問中國10天後，於12日推文表示，避免遭孤立是中國因應美國關稅重拳的策略之一。

根據中國官媒，習近平昨天與越共總書記蘇林會談時，呼籲中越兩國反對單邊霸凌行為，維護全球自由貿易體系穩定。

美國總統川普（Donald Trump）隨後在白宮告訴記者，他們的談話意在傷害美國。「我不責怪中國。我不怪罪越南。我不會責備。我看到他們今日舉行會議，這很好。」

但川普也說：「這是一次愉快的會晤……似乎試圖要弄清楚，我們如何才能搞垮（screw）美國。」

美國對全球貿易夥伴祭出高額對等關稅措施，其中越南遭課46%關稅，雖然川普又對多數國家踩了煞車，且越南應變速度快，即早與美方接觸，但談判前景的不確定性仍高。

美國對中國關稅累計稅率則已升至145%，中國以125%關稅回敬，並加碼管制稀土出口。