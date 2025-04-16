台積電ADR漲1% 較台北交易溢價16.6%

台積電ADR周二（15日）上漲1%，收在157.33美元，較台北交易溢價16.6%。

美國股市周二回落，結束二連漲，川普政府和主要貿易夥伴的關稅相關談判進展甚微，不過銀行樂觀財報提供了若干支撐。

道瓊工業指數下跌 155.83 點，跌幅 0.4%，至 40,368.96 點；標普 500 指數小跌 9.34 點，跌幅 0.2%，至 5,396.63 點；那斯達克綜合指數跌8.32點，跌幅不到0.1%，至16,823.17點。

費城半導體指數上漲0.5%，輝達（NVIDIA）上漲1.4%。

台灣加權股價指數周二大漲344.58點，收在19,857.67點。台積電漲1.4%，收在877.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 136.97 +2.55 135.50 +1.08

中華電 CHT 130.08 +0.50 129.50 +0.84

台積電 TSM 1,022.49 +0.96 877.00 +16.59

聯電 UMC 44.91 +0.44 44.70 +0.47

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據