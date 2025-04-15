批大陸一再食言 川普：美國會保護農業

美國總統川普15日稱美中正展開貿易戰（a trade war），並批評中國大陸一再食言，除了違背與美國達成的協議，未購買美國的農產品，現在也食言，停止波音客機的交付；川普強調，美國會保護其農業。

川普15日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國的農夫是偉大的（great），但他們永遠被放在美國貿易談判的前線，現在則被放在貿易戰的前線。

川普指出，在他的第一任期也發生同樣的事情，中國大陸對美國的農夫非常殘酷；不過，川普認為，美國後來達成很棒的貿易協議，並透過與中國大陸達成的協議，回饋農業280億美元，但拜登政府上任後卻沒有執行，中國大陸後來也食言，只購入部分農產品。

川普說，中國大陸現在也對波音公司食言，下令停止客機的交付。川普最後重申，美國會保護其農業