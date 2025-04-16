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美前副國務卿 阿米塔吉79歲逝世

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國前副國務卿阿米塔吉，去年出席賴清德總統就職典禮。本報資料照片
美國前副國務卿阿米塔吉，去年出席賴清德總統就職典禮。本報資料照片

曾率團參加賴清德總統五二○就職典禮的美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）於十三日逝世，享壽七十九歲。

賴清德總統去年五月廿日舉行就職典禮，美國訪團由前白宮國家經濟會議總監迪斯及阿米塔吉共同率團訪台。華盛頓郵報報導，阿米塔吉於四月十三日因肺栓塞過世。

阿米塔吉曾在去年接受美國之音專訪，面對共軍在五二○後的圍台軍演，他指出，當中國大陸忙著欺負台灣的時候，放眼世界，愈來愈多人為台灣發聲，「中國不明白，愈是欺負台灣，國際社會對台灣的支持就愈多。」

阿米塔吉二○○一年至二○○四年間擔任布希政府國務卿鮑爾的副手。他一九六七年畢業於美國海軍學院，雖在一九七三年離開軍隊，但又被召回應對越戰，被命令摧毀美國船艦。不過，阿米塔吉最後違背命令，他在西貢淪陷前夕協助南越海軍艦艇人員撤離，率領載有三萬難民的艦隊抵達菲律賓。

記者張文馨／台北報導

美國前副國務卿阿米塔吉逝世，賴清德總統在社群平台Ｘ發文緬懷阿米塔吉對台灣的貢獻；外交部長林佳龍表示，「對台灣而言，阿米塔吉不僅是國際友人，而是一路相挺的老朋友」。

賴總統表示，對阿米塔吉的逝世深感哀痛，「阿米塔吉大使是台灣真切的朋友，我們緬懷他對台美關係的貢獻，以及對台灣民主的支持，更將思念他誠摯而溫暖的情誼。我們將永遠懷念他。」副總統蕭美琴也發文稱頌阿米塔吉的智慧、外交能力、政治才能，及他個人的溫暖和友誼。

台美關係 美國 賴清德

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