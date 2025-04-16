哈佛反抗川普 22億美元補助被凍

美國川普政府要求全美頂尖學府配合其政策，哈佛大學率先反抗，十四日公開回應說政府要求不合法，拒絕配合，川普政府隨即凍結提供哈佛的廿二億美元補助及六千萬美元合約。

川普十五日在社群媒體發文說，也許哈佛應該喪失免稅資格，還說如果哈佛繼續推動政治、意識形態和恐怖份子啟發支持的「病症」，就應該被視為政治實體而繳稅。他說，免稅資格完全取決於是否符合公眾利益。

美國教育部、衛生部與聯邦總務署官員十一日共同發函哈佛大學，提出交出學校治理權的罕見要求，具體措施包括限縮學生及教職人員對校內事務的決策權、國際學生若有違規情事校方必須立即通報主管機關、引進外部機構確保學校各個系所做到「觀點多元化」等。川普政府並未說明「觀點多元化」定義，僅表示必須包括各類政治看法，包括保守派角度。

哈佛校長加伯十四日發表校內聲明指出：「不管哪一黨執政，政府都不應命令私立大學應該教什麼、應該招收或聘用哪些人、應該發展哪些學習與研究領域。」

加伯說，學校不會放棄獨立自主或憲法權利，哈佛或任何私立大學「都不允許學校遭聯邦政府接管」。

美聯社報導，聯邦政府立即宣布，哈佛不遵守川普政府要求，將凍結對哈佛的廿二億美元撥款及六千萬美元合約。

對於聯邦政府介入高等教育，其他大學也曾抗拒，但身為全國最有影響力的哈佛大學直指川普政府要求「不合法」，透露校方態度出現變化。過去幾周，哈佛遭外界批評屈服於川普政府壓力，政府先前同樣施壓哥倫比亞大學，哥大已表示會配合政策。

川普政府今年一月上台後宣布對數十所大學展開調查，目標是將多元化措施、反猶太主義從大學校園排除。全國各地大學累計有數億美元聯邦經費遭凍結，幾所名校特別受到政府關注。川普政府三月間就表示，哈佛對於遏止校園反猶主義做得不夠，政府正在檢討與哈佛簽訂的總價二億五千六百萬美元合約，以及多年期總額八十七億美元補助。八百多名哈佛教職員則聯名呼籲校方抵抗聯邦政府的「反民主攻擊」。

紐約時報報導，由廿名川普政府官員組成的「打擊反猶太主義專案小組」正在檢討各大學是否有違反民權情事，並以聯邦經費做為威脅要求校方改變政策。