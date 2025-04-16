不甩川普政府施壓 哈佛大學22億美元補助凍結

經濟日報／ 編譯葉亭均林文彬／綜合外電

美國哈佛大學拒絕接受華府一連串新要求後，川普政府已兌現撤銷聯邦補助的威脅，凍結原本將撥給哈佛大學的22億美元資金。

美國政府打擊反猶太主義聯合工作小組14日表示，政府已凍結哈佛大學為期數年的22億美元補助。該小組說：「哈佛大學的聲明已強化令人不安的特權心態，這種心態普遍存在於我國名聲顯赫的大專院校，他們認為接受聯邦資金並不附帶遵守民權法的責任。」

就在補助遭到凍結數小時前，哈佛大學才斷然拒絕川普政府提出的中止「多元、平等、共融」（DEI）計畫，以及對國際學生進行反猶太主義等意識形態篩選的要求。哈佛大學校長加伯（Alan Garber）在寫給大學社群的一封信中表示，雖然政府提出的一些要求用意是打擊反猶太主義，但大多數要求已意味政府將直接監管哈佛大學的「思想環境」。

加伯說：「任何政府，無論是哪個政黨執政，都不應規定私立大學可以教什麼、能錄取和僱用誰，以及可以研究哪些領域。」

哈佛大學的回應，與哥倫比亞大學形成鮮明對比。政府先前施壓哥倫比亞大學並刪減該校4億美元補助後，哥大表示會配合政策。

反猶 哈佛大學 猶太

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