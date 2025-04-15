快訊

捷運石牌站驚傳砍人案！約50歲傷者背部遭刺送醫 目擊乘客尖叫

北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

美司令曝台海若開戰「將有50萬人慘死」 防長顧立雄回應了

遭白宮算計？密西根州長疑不滿與川普同框 尷尬拿文件擋臉全被拍

香港01／ 撰文／蕭通、王海
密西根州長魏美桂。圖／路透社
密西根州長魏美桂。圖／路透社

綜合美媒報導，《紐約時報》4月12日發布了一張民主黨密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）在白宮用兩個藍色文件夾遮住臉龐的照片。據報導，魏美桂9日（周三）原計劃在白宮與總統川普（Donald Trump）舉行單對單會談，惟白宮官員卻通知她前往橢圓形辦公室出席一場滿布記者的發布會。魏美桂不希望給外界誤會她在為川普站台，情急之下只能用手中的文件夾擋臉，期望藉此躲過這場尷尬的場面。不少民主黨友事後狠批魏美桂此舉讓人以為她在向川普磕頭。

據《紐約時報》報導，密西根州長魏美桂悶悶不樂地站在橢圓形辦公室裡，迫切希望沒有人拍下她在場的照片。

報導指，川普9日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，懲罰那些駁斥他指2020年大選存在舞弊的人時，魏美桂從沒想到自己會站在那裡，站在鏡頭前。

魏美桂是一位聲譽良好的民主黨人，被視為2028年的潛在總統候選人。她原計劃到白宮與川普私下討論為底特律附近的空軍國民警衛隊基地提供資金，並為剛剛遭受冰暴襲擊的數千名密西根州民眾提供援助。

出乎她意料之外，川普的助手在她不知情的情況將她帶入橢圓形辦公室，讓她感到驚訝。等待她的並不是與川普的一對一會談，而是出席一場滿佈記者或充滿政治傾向的發布會。魏美桂極度不情願現身這場政治秀，不少民主黨人事後看到她在場的照片後都質疑她的動機。

魏美桂2018年當選密西根州長，2022年成功連任。在拜登（Joe Biden）2024年7月退出爭取連任總統由賀錦麗接棒後，魏美桂曾被視為擔任賀錦麗副手的熱門人選之一。

延伸閱讀：

特朗普的「東山再起」是幸運，還是命運？

拜登白宮晤特朗普 承諾確保權力順利移交

文章授權轉載自《香港01》

川普 白宮 賀錦麗

相關新聞

遭白宮算計？密西根州長疑不滿與川普同框 尷尬拿文件擋臉全被拍

綜合美媒報導，《紐約時報》4月12日發布了一張民主黨密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）在白宮用兩個藍色文件夾遮住臉龐的照片。據報導...

美國務院也難躲…川普擬砍近半預算 544億減至284億

在已頒布的2025財年預算中，國務院和美國國際開發署(USAID)的預算為544億元，而政治新聞網站Politico取得...

紐約市94%家暴案被駁回 霍楚籲司法改革、保護受害者權益

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)14日聯合州家庭暴力預防辦公室(OPDV)發布報告指出，因取證要求嚴格、審理過程...

無視法官裁決 白宮仍不准美聯社採訪川普記者會

儘管法院已經下令，但美聯社記者和攝影師14日仍被禁止參加總統川普與薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)在白宮橢...

紐時：川普政府組20人專案小組 掐著經費施壓大學

紐約時報14日報導，由20名川普政府官員組成的「打擊反猶太主義專案小組」(Task Force to Combat An...

挑戰法律 川普提議：把美國罪犯送薩爾瓦多監獄

總統川普在14日表示，他希望將部分涉犯暴力犯罪的美國公民遣送至薩爾瓦多監獄。法學專家則指出，美國驅逐自己公民的舉動將違反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。