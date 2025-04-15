遭白宮算計？密西根州長疑不滿與川普同框 尷尬拿文件擋臉全被拍

綜合美媒報導，《紐約時報》4月12日發布了一張民主黨密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）在白宮用兩個藍色文件夾遮住臉龐的照片。據報導，魏美桂9日（周三）原計劃在白宮與總統川普（Donald Trump）舉行單對單會談，惟白宮官員卻通知她前往橢圓形辦公室出席一場滿布記者的發布會。魏美桂不希望給外界誤會她在為川普站台，情急之下只能用手中的文件夾擋臉，期望藉此躲過這場尷尬的場面。不少民主黨友事後狠批魏美桂此舉讓人以為她在向川普磕頭。

據《紐約時報》報導，密西根州長魏美桂悶悶不樂地站在橢圓形辦公室裡，迫切希望沒有人拍下她在場的照片。

報導指，川普9日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，懲罰那些駁斥他指2020年大選存在舞弊的人時，魏美桂從沒想到自己會站在那裡，站在鏡頭前。

魏美桂是一位聲譽良好的民主黨人，被視為2028年的潛在總統候選人。她原計劃到白宮與川普私下討論為底特律附近的空軍國民警衛隊基地提供資金，並為剛剛遭受冰暴襲擊的數千名密西根州民眾提供援助。

出乎她意料之外，川普的助手在她不知情的情況將她帶入橢圓形辦公室，讓她感到驚訝。等待她的並不是與川普的一對一會談，而是出席一場滿佈記者或充滿政治傾向的發布會。魏美桂極度不情願現身這場政治秀，不少民主黨人事後看到她在場的照片後都質疑她的動機。

魏美桂2018年當選密西根州長，2022年成功連任。在拜登（Joe Biden）2024年7月退出爭取連任總統由賀錦麗接棒後，魏美桂曾被視為擔任賀錦麗副手的熱門人選之一。

Michigan Gov. Gretchen Whitmer (D) covered her face while being pictured in the Oval Office this week, ashamed to be seen working with the Trump administration.



The New York Times wrote, “[Whitmer] had not expected to be there, standing in front of the cameras, as President… pic.twitter.com/z6kEwndU5j — RedWave Press (@RedWave_Press) 2025年4月12日

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文章授權轉載自《香港01》