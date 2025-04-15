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美財長稱美中經濟沒必要脫鉤 但警告對中關稅「不是笑話」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國財政部長貝森特。法新社
美國財政部長貝森特。法新社

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）14日接受彭博電視訪問時表示，美國與中國的經濟沒有理由必須脫鉤，稱即使這兩個經濟強權在關稅上互不讓步，仍舊可以達成協議，同時也警告，對中國的關稅措施「不是笑話」。

路透等報導，被問及針對美中兩大經濟體脫鉤的可能性時，正在訪問阿根廷的貝森特向彭博電視說，「一項重大協議會在某個時間點達成」。稱不見得非得脫鉤，「但是有可能的」。

貝森特強調，與中國達成協議的難度比其他國家更高，因為「中國既是我們最大的經濟競爭對手，也是我們最大的軍事強敵」。

他說，任何的美中協商都必須來自「最高層」，包含川普和中國國家主席習近平

美國對中國所課徵的關稅已累計至145%。中國也強硬反擊，對美國商品課徵125%關稅。中國商務部日前透過聲明痛批美方「將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話」。

對此，貝森特也警告，川普在關稅措施上「不是在開玩笑」。

他說，關稅數字很龐大，沒有人會認為它們能維持下去，或希望它們繼續留在這個等級。

川普 美國 習近平 關稅

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