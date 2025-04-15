美軍最佳突擊兵競賽 女性完賽創歷史性首例

美國首度有女性陸軍突擊兵參加年度最佳突擊兵競賽，中尉懷特（Gabrielle White）上週末與一名隊友完成3天的艱苦賽程，最終拿到第14名。

美聯社報導，懷特與上尉戴坦爾（Seth Deltenre）雙人組是進入決賽的16隊之一，他們要互相競爭，看誰才是這支菁英部隊中最傑出的人才。總共有52隊參賽，除了懷特這組之外，其餘全是由男性組成的組合。

兩名中尉霍坎森（Griff Hokanson）和摩爾（KevinMoore）的雙人組贏得優勝，他們都是第75突擊兵團成員。懷特與戴坦爾則來自喬治亞州班寧堡（FortBenning）陸軍卓越中心（Army Center ofExcellence）。

女軍人直到2015年才獲准加入陸軍突擊兵，陸軍在那一年開放女性進入突擊兵學校。2015年8月，兩名女軍人第一次完成突擊兵課程。同年稍晚，美國國防部允許女性擔任所有戰鬥職位。

在今年之前，從未有女軍人參加在班寧堡舉行的最佳突擊兵競賽。參賽者必須是陸軍突擊兵，兩人一組，在超過30個項目中一較高下。

根據比賽規定，他們必須在3天內移動約97公里以上，幾乎不得休息，內容包括直升機任務、體能測驗、地面導航、武器資格測試、障礙賽和其他項目。

若是在前些年，美國陸軍或許會在敘事或新聞稿中提到女軍人這次創下的歷史性首例，但今年可能不會這麼做。

在現任總統川普和國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）掌政下，國防部禁止任何宣揚多元、平等和包容的行為。在當局近期清理軍方網站和社群媒體貼文的行動中，大部分提到女性和少數族裔創下歷史性首例的文字都被刪除。

陸軍發言人蘇里吉（Christopher Surridge）說，25歲的懷特是非裔步兵團軍官，2021年5月畢業於美國軍事學院（Military Academy at West Point，即西點軍校），2022年4月完成突擊兵學校課程。

陸軍表示，截至今年1月，共154名女性畢業於突擊兵學校。