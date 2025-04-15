快訊

喜傑獅「1讚折1元」反告消費者！消基會籲公平會調查「最高可罰5千萬」

被錢砸醒！232萬人今早「有錢入袋」 10檔台股ETF發放股利182億元

沙塵暴空汙來了！鄭明典：PM10非PM2.5、室外避免做1事

美聖經閱讀量激增 年輕人最明顯

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
面對聖經閱讀激增，基督徒要以恩典、盼望和真理來回應周遭的鄰舍。（Photo by Joel Muniz on Unsplash under C.C License）
面對聖經閱讀激增，基督徒要以恩典、盼望和真理來回應周遭的鄰舍。（Photo by Joel Muniz on Unsplash under C.C License）

美國讀聖經人數大幅增加，基督信仰迎來大復興！美國聖經協會的報告指出，美國使用聖經的比例從38％上升到41％，而美國年輕人及男性的增加人數最為明顯，千禧世代和Z世代也帶來重要轉變。對此，面對聖經閱讀激增，基督徒要以恩典、盼望和真理來回應周遭的鄰舍。

年輕人與男性倍增

Faithwire》報導，美國聖經協會在「聖經狀況」年度報告中發現，美國使用聖經的比例從38％上升到41％，且每年有1千萬美國成年人在教會外至少三次讀經。值得注意的是，美國年輕人及男性使用聖經和參與讀經的增加人數最為明顯。

該報告指出，美國過去一年來，千禧世代的使用聖經的頻率增加29%，男性則增加19%，並縮小長期存在聖經使用率的性別差距。此外，美國人對於如何與聖經互動的看法，其中有51％的人表示，他們希望更頻繁閱讀聖經經文。

對此，越來越多人對聖經有更深入的查考，而年輕人正是推動這一轉變的因素。據統計，Z世代閱讀聖經的比例從去年的11%上升到今年的15%，而千禧世代也有相同成長趨勢，從12%上升到17%。

回應聖經閱讀激增

基督教廣播網》報導，「聖經狀況」年度報告針對2656名美國成年人進行線上訪談而取得數據，而去年也有媒體報導關於聖經銷量激增的文章。如今，聖經閱讀量的成長趨勢已使得美國信仰領域發生積極變化。

「面對聖經閱讀激增，教會該如何回應？」美國聖經協會首席創新長普萊克指出，基督徒和教會有機會宣傳福音滿足激增需求，並需要更認真傾聽上帝的旨意，以及用恩典、盼望和真理來回應周遭的鄰舍。

【更多精采內容，詳見

信仰 千禧世代 年輕人 美國

延伸閱讀

聲援巴勒斯坦 哥大學生參加美公民入籍面試被捕

對等關稅下波衝擊藥價？邱泰源：癌症藥可能漲價會有因應

大陸懸賞通緝3美國特工 指控曾對哈爾濱亞冬運網攻

稱罷雙吳6人是英雄 羅智強：230萬保金我出！

相關新聞

美財長稱美中經濟沒必要脫鉤 但警告對中關稅「不是笑話」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）14日接受彭博電視訪問時表示，美國與中國的經濟沒有理由必須脫鉤，稱即使這...

曾率團參加賴清德就職 美前副國務卿阿米塔吉79歲逝世

曾率團參加賴清德總統520就職典禮的美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）於13日逝世，享壽79歲。

敢違抗川普意志？美政府火速凍結對哈佛大學22億美元補助款

川普政府實現了對哈佛大學撤銷聯邦資金的威脅，凍結對哈佛22億美元的聯邦補助款，原因是這所美國歷史最悠久、財力最雄厚的大學...

聲援巴勒斯坦 哥大學生參加美公民入籍面試被捕

美國移民當局今天逮捕了另一名參與親巴勒斯坦校園抗議活動的哥倫比亞大學（Columbia University）學生，並在...

川普過河拆橋？馬斯克遲早離開白宮 內幕：但戲未落幕

世界首富馬斯克和全球最有權勢的美國總統川普，兩人關係一直被外界用放大鏡檢視，認為一山難容二虎，馬斯克失寵的流言不斷，川普數度澄清，但也證實馬斯克終將離開白宮，專心打理自身事業。川普核心幕僚透露，同為生意人，川普精打細算後得到的結論是讓馬斯克覺得自己是圈內人，就近看管，比縱虎歸山，失聯外加失控，更符合川普利益。...

美聖經閱讀量激增 年輕人最明顯

美國讀聖經人數大幅增加，基督信仰迎來大復興！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。