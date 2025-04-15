美聖經閱讀量激增 年輕人最明顯

美國讀聖經人數大幅增加，基督信仰迎來大復興！美國聖經協會的報告指出，美國使用聖經的比例從38％上升到41％，而美國年輕人及男性的增加人數最為明顯，千禧世代和Z世代也帶來重要轉變。對此，面對聖經閱讀激增，基督徒要以恩典、盼望和真理來回應周遭的鄰舍。

年輕人與男性倍增

《Faithwire》報導，美國聖經協會在「聖經狀況」年度報告中發現，美國使用聖經的比例從38％上升到41％，且每年有1千萬美國成年人在教會外至少三次讀經。值得注意的是，美國年輕人及男性使用聖經和參與讀經的增加人數最為明顯。

該報告指出，美國過去一年來，千禧世代的使用聖經的頻率增加29%，男性則增加19%，並縮小長期存在聖經使用率的性別差距。此外，美國人對於如何與聖經互動的看法，其中有51％的人表示，他們希望更頻繁閱讀聖經經文。

對此，越來越多人對聖經有更深入的查考，而年輕人正是推動這一轉變的因素。據統計，Z世代閱讀聖經的比例從去年的11%上升到今年的15%，而千禧世代也有相同成長趨勢，從12%上升到17%。

回應聖經閱讀激增

《基督教廣播網》報導，「聖經狀況」年度報告針對2656名美國成年人進行線上訪談而取得數據，而去年也有媒體報導關於聖經銷量激增的文章。如今，聖經閱讀量的成長趨勢已使得美國信仰領域發生積極變化。

「面對聖經閱讀激增，教會該如何回應？」美國聖經協會首席創新長普萊克指出，基督徒和教會有機會宣傳福音滿足激增需求，並需要更認真傾聽上帝的旨意，以及用恩典、盼望和真理來回應周遭的鄰舍。

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