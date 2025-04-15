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聲援巴勒斯坦 哥大學生參加美公民入籍面試被捕

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
美國移民當局今天逮捕了另一名參與親巴勒斯坦校園抗議活動的哥倫比亞大學（Columbia University）學生，並在他參加美國公民入籍面試時將其拘留。美聯社
美國移民當局今天逮捕了另一名參與親巴勒斯坦校園抗議活動的哥倫比亞大學（Columbia University）學生，並在他參加美國公民入籍面試時將其拘留。美聯社

美國移民當局今天逮捕了另一名參與親巴勒斯坦校園抗議活動的哥倫比亞大學（Columbia University）學生，並在他參加美國公民入籍面試時將其拘留。

法新社報導，馬赫達維（Mohsen Mahdawi）的律師在法院文件中尋求將其釋放並停止任何立即驅逐出境的行動，並稱美國總統川普鎮壓支持抗議的移民學生違反了美國憲法；這是川普的共和黨政府面臨的最新司法挑戰。

根據法院文件，馬赫達維是出生在被占領的約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦人，自2015年起成為美國合法永久居民，他原定下個月畢業，並計劃於今年秋天參加哥倫比亞大學的碩士課程。

馬赫達維與哈里爾（Mahmoud Khalil）攜手創辦哥倫比亞大學巴勒斯坦學生團體，哈里爾今年3月被捕以來，川普一直試圖將他驅逐出境。

美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）在獲得其他佛蒙特州議員簽署的聲明中表示：「佛蒙特州白河交會點（White River Junction）的莫森馬赫達維走進移民辦公室，這本應是他入籍美國公民程序的最後一步。然而，他卻被持槍的便衣蒙面人員逮捕，並被戴上手銬帶走。」

網路上流傳的一段影片顯示，蒙面特務將人抬進一輛黑色休旅車。

法院文件指出，地區法官塞申斯（WilliamSessions）發布了一項臨時限制令，禁止當局驅逐馬赫達維或將他逐出佛蒙特州，「等待法院的進一步命令」。

哈里爾和其他參與校園示威活動的學生被捕，激怒川普反對者、言論自由倡議者和一些右翼政治人士，他們表示，此案將對言論自由產生寒蟬效應。

此外，移民官員還拘留了塔弗茲大學（TuftsUniversity）的土耳其博士生奧茲圖克（RumeysaOzturk），以及來自韓國的美國永久居民、哥倫比亞大學學生鄭允書（Yunseo Chung，音譯），並試圖將她們驅逐出境。

法院也已出手阻擋移民當局將其驅逐出境。

巴勒斯坦青年運動（Palestinian Youth Movement）在社群網站Instagram（IG）表示：「在以色列對加薩（Gaza）實施種族滅絕期間，馬赫達維在哥倫比亞大學校園積極組織活動，聲援加薩和巴勒斯坦。」

「當局鎖定他為目標，延續了川普政府自上月逮捕哈里爾以來展開的行動，也代表美國移民暨海關執法局（ICE）與國土安全部（DHS）在執法手段上的升級，劫持與拘留出聲反對以色列在加薩實施種族滅絕的學生及其他非公民。」

「我們要求立即無條件釋放莫森馬赫達維。」

哥倫比亞 川普 巴勒斯坦 移民 美國公民 言論自由

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