敢違抗川普意志？美政府火速凍結對哈佛大學22億美元補助款

川普政府實現了對哈佛大學撤銷聯邦資金的威脅，凍結對哈佛22億美元的聯邦補助款，原因是這所美國歷史最悠久、財力最雄厚的大學拒絕接受政府提出的一連串新要求。

根據美國政府打擊反猶太主義聯合特別小組的說法，政府已凍結哈佛大學22億美元的多年期補助金。就在數小時之前，哈佛大學才斷然拒絕川普政府提出中止多元、平等、共融（DEI）計畫，並對國際學生進行反猶太主義等意識形態篩選的要求。

川普政府上個月表示，做為打擊美國校園反猶太主義行動的一環，正審視多達90億美元的聯邦補助金和合約。

上周稍晚，哈佛大學面臨的情勢升級，當時美國教育部及其他機構向哈佛發出一封信函，要求做出一連串改變，包括解散DEI計畫，並對學生、教職員工及領導階層進行「觀點多樣性」的審核。政府還要求調整「在反猶太主義上有嚴重紀錄」的課程，並在2028年前每季提交報告。

擁有530億美元校產基金的哈佛大學周一發出一封反抗信，表示不會放棄其獨立性與憲法賦予的權利。

哈佛大學在聲明中表示：「哈佛或任何其他私立大學，都不能允許自己被聯邦政府接管。」

哈佛大學校長加伯（Alan Garber）在給大學社群的一封信中表示：「任何政府，無論是哪個政黨執政，都不應規定私立大學可以教些什麼、能招收和聘用誰，以及可以追求哪些研究領域。」

加伯說：「雖然政府提出的一些要求目標是打擊反猶太主義，但大多數要求代表政府對哈佛大學的『思想環境』的直接監管。」

川普政府對哈佛提出的要求，比對哥倫比亞大學更為嚴厲。在川普政府表示將凍結哥大4億美元聯邦資金後，哥大同意禁止佩戴面罩蒙面、擴大校園警察權限，並任命一位資深副教務長負責監督中東、南亞與非洲研究系。