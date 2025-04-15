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曾率團參加賴清德就職 美前副國務卿阿米塔吉79歲逝世

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
前副國務卿阿米塔吉（前中）。圖／聯合報系資料照片
前副國務卿阿米塔吉（前中）。圖／聯合報系資料照片

曾率團參加賴清德總統520就職典禮的美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）於13日逝世，享壽79歲。

賴清德總統去年5月20日舉行就職典禮，美國訪團由前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）共同率團訪台；根據華盛頓郵報報導，阿米塔吉於4月13日因肺栓塞 （Pulmonary embolism）過世。

阿米塔吉曾在去年接受美國之音專訪，面對共軍在520就職典禮後的圍台軍演，阿米塔吉指出，當中國大陸忙著欺負台灣的時候，放眼世界，愈來愈多人為台灣發聲，「中國不明白，愈是欺負台灣，國際社會對台灣的支持就愈多。」

針對部分媒體報導稱「台灣是地球上最危險的地方」，阿米塔吉表示，「對台灣、美國、日本和其他對台灣民主的延續非常感興趣的國家來說，如果我們正確出牌，做我們需要做的事情來支持台灣，台灣就不會成為世界上最危險的地方。」

阿米塔吉2001年至2004年間擔任時任小布希政府國務卿鮑爾（Colin Powell）的副手，任內正值美國面對911恐怖攻擊，以及阿富汗與伊拉克戰爭的初期動盪時期。

阿米塔吉於1967年畢業於美國海軍學院（U.S. Naval Academy），軍旅生涯多年，雖在1973年離開軍隊，但又被國防部召回應對每況愈下的越戰戰情，被命令摧毀美國船艦，以免落入敵方手中。

不過，阿米塔吉最後違背命令，與其摧毀美方船艦，他在西貢淪陷前夕，協助南越海軍的艦艇與人員撤離，率領一支載有約3萬名難民的艦隊安全抵達菲律賓。

阿米塔吉1945年4月26日誕生於一戶位於麻州（Massachusetts）的家庭，父親是一名商人、母親則是一名護士；阿米塔吉畢生擔任軍人和外交官。

根據報導，阿米塔吉一直是共和黨員，但他堅信美國在國際上的角色，與全球同盟的重要性，讓他成為當今共和黨的邊緣人；阿米塔吉在2016年的總統大選中，選擇支持民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。

共和黨 美國 賴清德

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