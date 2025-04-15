川普再出招！擬在美墨邊境設軍事基地 繞法拘留移民引爭議

美聯社引述美國官員說法報導，總統川普政府正計畫將一條沿美墨邊界延伸的聯邦土地移交給國防部，由陸軍接管並納入軍事基地的一部分，此舉可能讓軍隊合法拘留試圖越界的移民或非法入侵者。

此舉被視為繞過《禁止軍隊參與國內執法法案》（Posse Comitatus Act）的一項策略。該法案禁止美軍在美國本土執行民事執法任務。然而，若土地正式納入軍事基地，軍隊則可依「基地防衛」名義進行安保行動，包括拘留闖入者。一名總統職權專家指出，此舉恐引發憲政爭議與法律挑戰。

根據其中一名美方官員說法，此次接管涉及的地帶名為「羅斯福保留區」（Roosevelt Reservation），是一條自新墨西哥州延伸至加州、寬約60英尺的聯邦緩衝區，排除印第安部落或私人擁有的土地。該區域原由內政部管轄，川普於11日晚間發布總統備忘錄，指示將其移交給國防部。

美官員指出，未來45天，國防部將測試接管新墨西哥州一段羅斯福保留區的行動。該地點位於亞利桑那州華楚卡堡（Fort Huachuca）以東，而華楚卡堡是一座現役陸軍基地。測試期間，軍方將加裝額外的圍欄與告示牌，警告民眾勿擅自闖入。

官員指出，軍警有權逮捕任何未經授權進入者，若有非法入境移民被軍方拘留，將交由當地執法人員處理，而非由軍方自行裁決。

目前尚不清楚是否會要求軍方增派邊境人力。據統計，目前約有7100名現役部隊受聯邦指揮部署在邊境，另有約4600名國民兵由各州調度。

依據美國《民兵法》，軍隊不得執行民間執法任務，但川普政府嘗試透過將邊境地區畫為軍事設施的方式繞過法規。對此，布倫南司法中心總統緊急權力專家戈坦（Elizabeth Goitein）指出：「軍事用途原則」（military purpose doctrine）雖有例外情況，但此案不適用，且勢必面臨司法挑戰。

戈坦表示，即使軍隊駐紮於被指定為軍事設施的土地上，仍須證明其主要任務並非執行邊境安全與執法職責，強調川普命令將羅斯福保留區畫歸軍方的核心目的，正是「確保邊境安全」，因此難以避開法律限制。

她說，「所謂『軍事用途原則』，僅適用於執法行為為附帶性質的情況」，但「問題在於，這塊土地是否具備與邊境海關或安全執法無關的軍事目的？」