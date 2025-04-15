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加州聖地牙哥爆規模5.2地震！居民收警報驚呼「此生最強震」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國加州聖地牙哥郡於當地時間14日上午10時08分發生規模5.2地震，圖為店家清理倒落的酒精飲品。法新社
美國加州聖地牙哥郡於當地時間14日上午10時08分發生規模5.2地震，圖為店家清理倒落的酒精飲品。法新社

美國地質調查局（USGS）表示，加州聖地牙哥郡於當地時間14日上午10時08分發生規模5.2地震，震央位於聖地牙哥郡東北方約1小時車程的朱利安（Julian）度假小鎮，地處庫亞馬卡山脈（Cuyamaca Mountains）地帶，震源深度僅14.3公里。

地震發生後約2小時，聖地牙哥市政府發言人高德溫（Perette Godwin）向BBC表示，當地尚未收到任何結構損毀或人員傷亡的通報。

加州州長紐松（Gavin Newsom）辦公室也隨後透過社群平台X表示，州長已接獲簡報並持續掌握後續情況。

USGS指出，地震後1小時內該地區仍有數起餘震發生，但多屬輕微。美國國家氣象局（NWS）則表示，這起地震不會引發海嘯。

地震發生前數分鐘，USGS發布緊急警報，涵蓋範圍遠至洛杉磯，呼籲民眾立即避難。警報內容寫道：「趴下、掩護、抓牢。保護自己。」目前當地政府仍在監控後續狀況，提醒民眾保持警覺並注意餘震發展。

聖地牙哥居民馬諾（Kevin Manaugh）表示，當時在吃早餐時收到警報，立刻找地方躲避，稱「我一生大部分時間都住在聖地牙哥，我也是在這裡出生的，這可能是我經歷過最嚴重的地震，有點令人震驚，周圍一切都在搖晃，搖的蠻厲害，地震持續了大概3秒鐘就結束了。」

根據網路上流傳的影片顯示，地震當下，不少民眾家中的狗狗在地板上急奔、狂吠，表現出明顯驚慌。有民眾表示，狗狗「在地震前幾秒就開始緊張亂叫」，似乎早一步感應到地震來襲。

地震 聖地牙哥 警報 餘震

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