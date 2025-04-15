為加徵新關稅鋪路！川普政府啟動半導體與藥品進口調查 台積電小心了

美國總統川普政府進一步擴大貿易戰行動，商務部14日發布兩份通知，表示將針對進口半導體和半導體製造設備，以及藥品和藥物成分等產品進行調查，為後續徵收新關稅鋪路。

彭博資訊報導，美國商務部公告指出，已根據《1962年貿易擴張法》第232條，正式調查半導體及相關製造設備、以及藥品成分與製成品進口對國家安全的潛在威脅。此舉意味著美方可能進一步對上述產品課徵關稅，進一步擴大貿易戰火。

調查自4月1日展開，依法律規定，商務部長必須在270天內提出調查報告，但川普與白宮高層已多次暗示，相關程序有可能更快完成。

川普13日表示，他將在未來一周宣布進口半導體的關稅稅率，並指將對部分公司具有靈活性。

川普長期主張，對外依賴半導體與藥品生產已構成國安風險，並聲稱關稅措施有助於重振美國本土製造業。不過，外界警告，新一波關稅恐衝擊全球供應鏈，並推升美國消費者藥價與電子產品成本。

根據美國商務部的公告，針對半導體的調查將涵蓋範圍極廣，不僅包括應用於人工智慧的先進晶片，也涵蓋傳統晶片，及所有相關製造設備與含有這些元件的電子產品。

一旦實施關稅，可能衝擊每年向美國出口數十億美元晶片與相關產品的全球供應商。包括台灣的台積電及南韓的SK海力士等先進晶片製造商，若關稅上路，勢必面臨成本上揚、利潤壓縮或售價上調的壓力。

除了半導體，美國政府也同步啟動對藥品與藥品原料進口的國安調查。根據公告，此項獨立調查將涵蓋所有藥品，包括學名藥與非學名藥成品，以及生產這些藥物所需的原料與關鍵成分。美國商務部表示，將在接下來的21天內開放公眾提交意見，作為調查參考。

一旦實施關稅，將對全球最大的藥廠造成衝擊，包括默沙東（Merck & Co.）、禮來（Eli Lilly & Co.）等跨國企業，這些藥廠在全球多地設有生產據點，勢必將面臨供應鏈與成本的雙重壓力。

為因應潛在關稅風險，藥廠近來紛紛加碼在美國的投資。瑞士藥廠諾華（Novartis AG）日前宣布，未來5年將在美國投資230億美元，緊跟禮來、默沙東及嬌生（Johnson & Johnson）等先前已釋出的大規模投資承諾。

儘管多家跨國藥廠已宣布在美加碼投資，專家仍警告，這些動作恐怕難以抵銷潛在關稅的衝擊。

投資機構Leerink Partners分析師賴辛格（David Risinger）在政策發布前給客戶的備忘中指出，「對這些受影響企業而言，沒有快速解方」，認為「將生產基地遷回美國不僅費時多年，成本也極為高昂。」

藥廠未來將面臨兩難：自行吸收關稅成本，或將價格轉嫁給消費者。但美國本就已是全球藥價最高的市場，漲價勢必將引發政治爭議。