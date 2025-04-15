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輝達宣布投資美國 打造AI超級電腦 川普：很榮幸

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
輝達宣布攜手台積電等合作夥伴，打造純美國製的AI超級電腦。路透
輝達宣布攜手台積電等合作夥伴，打造純美國製的AI超級電腦。路透

輝達宣布與台積電、鴻海、緯創等製造夥伴，在美國境內設計並興建價值5000億美元的人工智慧（AI）基礎設施，並實現AI超級電腦完全在美國打造；美國總統川普14日表示，他感到非常榮幸。

川普肯定輝達作為產業界的翹楚，並表示，他事前知道輝達會做這項宣布，但不知道規模這麼大；川普認為，輝達之所以做出這樣的宣布，一來是因為去年美國總統大選的結果，二來就是因為關稅。

川普說，輝達是世界上最先進的公司之一，輝達宣布來美國投資上千億美元，他感到非常榮幸（honoured）；川普也重申，如果不是因為關稅，輝達不會來投資。

台積電 川普 美國

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