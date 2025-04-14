美紐約州小型飛機墜毀釀6死 罹難者皆高學歷菁英

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

美國紐約上州上週末發生私人飛機墜毀事件，導致機上6人全數死亡，罹難者包括葛洛夫一家4口，以及家庭成員的男女朋友，他們皆是高學歷菁英，是專業人士或具有名校背景。

路透社及美聯社報導，根據當局及一名家屬，出事的是一架雙發動機三菱MU-2B型（Mitsubishi MU-2B）飛機，於當地時間12日中午12時15分（台灣時間13日零時15分）墜毀在紐約上州科佩克（Copake）一片靠近麻州州界的泥地，機上所有人皆罹難。

根據昨天發布的家族聲明，受害者包括卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff），她是前麻省理工學院（MIT）足球選手，曾獲2022年全美大學體育聯盟（NCAA）年度女性大獎。

其他受害者還有她的神經科學家父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff）醫生、她的婦女泌尿科醫生母親塞尼（Joy Saini）及她的手足傑瑞德‧葛洛夫（Jared Groff）。

傑瑞德‧葛洛夫2022年畢業於賓州史瓦摩爾學院（Swarthmore College），職業是律師助理，他的伴侶杜華德（Alexia Couyutas Duarte）也是罹難者之一，杜華德也畢業於史瓦摩爾學院，計畫今年秋天就讀哈佛法學院（Harvard Law School）。

最後一名死者則卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro），他也是近期畢業於麻省理工學院。

紐約 醫生 麻省理工學院

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