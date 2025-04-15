川普續揮刀 擬砍海洋大氣總署預算

路透報導，白宮預算文件顯示，川普政府計畫裁撤美國國家海洋暨大氣總署負責監督氣候變遷研究的部門，並調整美國漁業處的業務重點為支持能源發展。

這些措施是大幅縮減國家海洋暨大氣總署（NOAA）規模計畫的一環。擬議內容顯示，海洋大氣總署預算將被削減百分之廿七，約十六億七千萬美元（約台幣五四○億元）。

海洋大氣總署研究中心將被關閉，連帶取消四億八千萬美元用於區域氣候數據與資訊、研究實驗室、合作機構等多項計畫的經費。

NOAA隸屬美國商務部，是負責監控天氣與氣候預報、監測海洋與大氣狀況，並管理全國商業漁業的科學機構。為縮減聯邦官僚機構，川普政府已解雇數百NOAA員工。

白宮管理及預算局發言人麥康勒斯透過電子郵件說：「目前尚未做出最終的預算決定。」

環保團體批評這項擬議，認為此舉將使社區更容易受極端氣候影響、威脅海洋物種，並損害商業漁業。

海洋保育組織主管羅艾爾說：「這太荒謬！無論住在沿海或內陸，這些削減NOAA的提案都會對人們造成影響。」

羅艾爾呼籲國會必須採取行動，阻止NOAA被解散，「因為這將直接威脅數以百萬計美國人生計，因為這些人在工作、生意和飲食上都仰賴健康的海洋」。

據擬議，NOAA將把美國漁業處保護瀕危物種和海洋哺乳類動物的關鍵職責，轉移至隸屬內政部的美國魚類暨野生動物管理局。

美國漁業處也將失去物種復育補助、跨管轄區漁業補助和棲地保育與復育等計畫資金，然而這些計畫對商業漁業非常重要。