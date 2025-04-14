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川普政府擬砍海洋大氣總署預算 裁氣候研究部門

中央社／ 東京14日綜合外電報導

路透社表示根據它們所掌握的白宮預算文件顯示，川普政府計劃裁撤美國國家海洋暨大氣總署負責監督氣候變遷研究的部門，並調整美國漁業處的業務重點為支持能源發展。

這些措施是大幅縮減國家海洋暨大氣總署（NOAA）規模計畫的一環。擬議內容顯示，海洋大氣總署預算將被削減27%，約合16億7000萬美元（約新台幣540.5億）。

海洋大氣總署研究中心（NOAA Research）將被關閉，連帶取消4億8000萬美元用於區域氣候數據與資訊、研究實驗室、合作機構等多項計畫的經費。

NOAA隸屬美國商務部，是負責監控天氣與氣候預報、監測海洋與大氣狀況，並管理全國商業漁業的科學機構。為縮減聯邦官僚機構，川普政府已解雇數百NOAA員工。

白宮管理及預算局（Office of Management andBudget）發言人麥康勒斯（Alexandra McCandless）透過電子郵件說：「目前尚未做出最終的預算決定。」

環保團體批評這項擬議，認為此舉將使社區更容易受極端氣候影響、威脅海洋物種，並損害商業漁業。

海洋保育組織（Oceana）高層羅艾爾（BethLowell）在電子郵件中說：「這太荒謬！無論住在沿海或內陸，這些削減NOAA的提案都會對人們造成影響。」

羅艾爾呼籲國會必須採取行動，阻止NOAA被解散，「因為這將直接威脅數以百萬計美國人生計，因為這些人在工作、生意和飲食上都仰賴健康的海洋」。

根據擬議，NOAA將把美國漁業處（NMFS）保護瀕危物種和海洋哺乳類動物的關鍵職責，轉移至隸屬內政部的美國魚類暨野生動物管理局（U.S. Fish andWildlife Service）。

美國漁業處也將失去物種復育補助、跨管轄區漁業補助和棲地保育與復育等計畫資金，然而這些計畫對商業漁業非常重要。

文件中提到：「漁業處應將重點放在許可和諮詢作業上，以支持政府的優先事項、釋放美國的能源潛力。」

擬議內容提到，將保留國家海洋暨大氣研究中心1億7000萬美元資金，用於強烈風暴、天氣及海洋探勘相關計畫。

復育 美國

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