川普發表復活節訊息 決捍衛基督教信仰

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

「美國捍衛宗教自由與生命尊嚴的決心永遠不會動搖。」美國總統川普在上週發表復活節談話，他表示，在美國國內各地，政府會全面保障基督教信仰。他並引用耶穌順服上帝為例，當面對困難與不確定的時刻時，依舊仰望上帝永恆的愛與同在。

呼籲仰望耶穌的救贖精神

據《福斯新聞》報導，川普在白宮發布的復活節總統賀詞中表示，「在本屆政府任內，我們會在國內的學校、軍隊、工作場所、醫院與政府機構為基督教信仰而奮鬥。當我們思想基督的救贖犧牲時，我們要去看祂的愛、謙卑與順服，即使是在人生最困難和不確定的時刻。」自從2024年7月在賓州造勢活動時成功躲過暗殺後，川普不斷表示他是被上帝所拯救，為了要讓美國再次偉大。

川普繼續表示，「在這週我們祈禱聖靈澆灌在我們所愛的國家。我們祈禱美國能繼續成為全世界信仰、希望及自由的燈塔，我們禱告在這裡能打造一個反映基督永恆天國真理、美麗和良善的未來。」

白宮信仰辦公室信仰主任珍妮佛•科恩表示，政府正在為復活週的慶祝活動做準備，並會以應有的方式來慶祝這次復活節。

周四舉行白宮敬拜活動

據《雅虎新聞》報導，預計本週四川普將在白宮主持一場員工敬拜活動，屆時包括葛福臨牧師、格雷格•羅利牧師與詹特森•富蘭克林牧師等人都將參與禱告、讀經、服事與聖餐儀式，活動當中並邀請自由大學合唱團負責演奏敬拜音樂。

白宮新聞發言人萊維特表示，「川普總統向全國數百萬名基督徒承諾，他將成立白宮信仰辦公室，他也兌現了這項承諾。」她補充表示，「白宮信仰辦公室為復活節前的聖週籌辦了一場為期一週的經典慶祝活動，這些行動與前任政府形成了鮮明對比」。

【更多精采內容，詳見 】