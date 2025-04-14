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誤遣移民至薩爾瓦多 美官員：無義務助幫派分子出獄

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

馬里蘭州男子阿布雷戈賈西亞上月遭美國政府錯誤驅逐出境，目前人被拘留在薩爾瓦多反恐怖主義監禁中心；美官員今天在呈遞法院文件中說，雖然最高法院指示政府應「協助」這名男子返美，但他們並無義務助他出獄。美國官方稱他是幫派MS-13的成員。

居住在馬里蘭州的薩爾瓦多移民阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia），自2019年起持有美國的工作許可，受到免遭遣返的法官命令保護，但他仍在3月15日被驅逐出境送往薩爾瓦多。川普政府坦承行政疏失，違反了移民法官的保護令。

阿布雷戈賈西亞已提出法律訴訟，要求撤銷對他的驅逐令，美國聯邦地區法院法官希尼斯 （PaulaXinis）正在審理此案，她命令美國政府於4月4日前協助他返美。而聯邦最高法院10日已下令，協助一名被錯誤遣送至薩爾瓦多監獄的薩國移民返回美國。

美國高階移民官員今天在另一文件中表示，有關禁止將阿布雷戈賈西亞遣返的命令，目前已不再有效，「因為他是幫派MS-13的成員，而此一組織現已被認定為外國恐怖組織」。

法官希尼斯11日要求政府每日回報阿布雷戈賈西亞的情況，美國國務院12日遵照指示，提交給法院一份文件說，阿布雷戈賈西亞目前「活著且安全」，他被拘留在薩國當地的反恐怖主義監禁中心（CECOT）。

川普明天將在白宮會見薩爾瓦多總統布格磊（NayibBukele）。川普11日告訴媒體，如果最高法院指示，他的政府將帶回阿布雷戈賈西亞。

美國 薩爾瓦多 西亞

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