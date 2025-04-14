與馬斯克口水戰 納瓦洛：我與他之間沒事
美國總統川普關稅政策引發全球股災，主導政府瘦身的科技大亨馬斯克痛批貿易顧問納瓦洛「笨蛋」，出現砲口對內情況。但納瓦洛今天堅稱，他與馬斯克之間「沒事」。
法新社報導，馬斯克（Elon Musk）與納瓦洛（PeterNavarro）上週為特斯拉（Tesla）汽車所用零件是否為美國製而爭吵，馬斯克在自家社群平台X上貼文稱納瓦洛「真是個笨蛋」、「比一袋磚頭還蠢」。
納瓦洛今天告訴美國國家廣播公司（NBC）說：「我還被罵過更難聽的。我跟伊隆（馬斯克名字）沒事的。」
納瓦洛說：「伊隆和他的團隊在防止浪費、舞弊和濫權方面做得非常好。這對美國做出巨大貢獻。」還說馬斯克透過政府效率部（DOGE）大力撙節成本。
川普宣布對等關稅後，馬斯克主張美國和歐洲之間建立一個自由貿易區。納瓦洛便把矛頭指向馬斯克的電動車大廠特斯拉。
納瓦洛說，特斯拉頂多就是把亞洲工廠的電池、馬達等零部件加以組裝。川普這波貿易戰正是想讓這類製造業回流美國。
身為特斯拉執行長的馬斯克反駁，援引研究稱「特斯拉是最符合『美國製造』的汽車」，還酸納瓦洛「應該去問問他自己虛構的專家瓦拉（RonVara）」。
瓦拉是納瓦洛在一系列著作和一份政策備忘錄中所創出的虛擬專家，是他將自己名字字母變更排序而來。
白宮新聞秘書李威特上週試著淡化兩人口水戰，說「男生就是這樣，就由他們去吧」。
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