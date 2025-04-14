衛報曝白宮內部對台問題陷入「宮鬥」 北京勢必加強軍演測川普底線

衛報報導，中國五周內在印太地區大秀海上軍事實力，從測試兩棲登陸駁船到公開強力深海電纜切割機，一些專家分析，這些舉措除了向區域鄰國揚威，更意在測試美國總統川普的底線。但川普立場不明朗，欠缺長遠的對中政策，而美國政府內部高層對如何介入印太、保護台灣也出現分歧。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）指出，「中國正在觀望川普政府的一舉一動，了解他們可以試探底線到什麼程度」。

戴維斯補充，中國對川普底線的試探，可能令周邊海域更加動盪，像是升高在台海軍演，並針對菲律賓與日本等與中國互有領土爭議的國家。他說，「中國會更有意願冒著對菲律賓造成傷亡的風險，比如船隻衝撞、從水砲升級為更具攻擊性的方式，迫使馬尼拉接受中國主張」。

然而，根據川普第一任內國務院前官員，美國政府內部對於美軍該如何介入印太地區與保護台灣等問題出現分歧，「目前確實有幾個派系彼此競爭，簡直像宮鬥，所有人都在爭取最後話語權左右川普」。

這名前官員透露：「在台灣政策上，傳統國家安全派如國務卿魯比歐與國安顧問沃茲，與MAGA人馬之間存在明顯分歧。」

但是川普的立場仍不明朗。澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）國際安全計畫主任羅赫芬（Sam Roggeveen）表示，現在已清楚川普政府內部有一派主張淡出歐洲事務，「但是否同時主張在亞洲投入更多資源，這點就完全不清楚」。

目前從川普在俄烏談判的立場可以看出，他願意將貿易與重大地緣政治議題綁在一起談，而且經常在短時間內改變立場。

衛報描述，北京正密切觀察川普動向，假如俄羅斯總統普亭能與川普達成「大交易」，透過經濟利益說動華府讓烏克蘭割地止戰，那麼北京也可能「有樣學樣」處理台灣問題。

位於華府的策略顧問公司亞洲集團（Asia Group）能源與永續發展部門負責人舒克－佩吉（Jenny Schuch-Page）提出，這個前景令美國在印太地區最親密的盟友感到焦慮，「即便只是美國與中國達成『大交易』的可能性，都會讓東南亞國家感到不安，擔心自己會淪為籌碼」。

除此之外，美國智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副會長、國務院前美亞太助卿羅素（Danny Russel）表示，美國現在缺乏對中國的長遠政策是個問題，還有針對中央情報局等安全機構實施大規模裁員在國安和貿易談判上均構成風險，也可能影響美方與印太盟友共享情報的能力。

羅素警告，中國可能會吸收被裁探員作為情蒐，感嘆美國「在國安與經濟利益迫切需要清晰判斷的時刻，卻選擇讓自己蒙上眼睛」。