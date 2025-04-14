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影／打破不合傳聞？川普、馬斯克再度合體 搭空軍一號看UFC比賽

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
馬斯克與兒子13日被目擊從川普空軍一號下機，遠方先下機的川普正走向海軍陸戰隊專機。法新社
馬斯克與兒子13日被目擊從川普空軍一號下機，遠方先下機的川普正走向海軍陸戰隊專機。法新社

浮華世界報導，美國總統川普12日晚間親臨終極格鬥冠軍賽（UFC）邁阿密之戰觀賽，同行還有不少內閣成員與好友，更同框世界首富馬斯克。有眼尖媒體捕捉到馬斯克稍早和川普一起從空軍一號下機，種種跡象打破兩人關係緊張的傳聞。

川普日前祭出大規模對等關稅，盟友馬斯克強烈反對，他罕見向川普諫言卻遭拒絕，還大罵川普顧問納瓦羅力主關稅是「白痴」，加上川普最近在白宮記者會表示，自己不需要馬斯克也能執政，讓外界懷疑兩人交情生變。

不過，12日晚間，有媒體拍到川普和馬斯克從空軍一號下機，並且一同前往觀賽，入場後，馬斯克跟兒子X Æ A-12更坐在川普左手邊。

另外，除了川普孫子孫女等家族成員，同場觀賽還有國務卿魯比歐、調查局長巴特爾與衛生部長小羅勃甘迺迪等。

據了解，川普此行是為了支持好友UFC主席懷特（Dana White），而當晚比賽由前澳洲的沃爾卡諾夫斯基（Alexander Volkanovski）對決巴西選手洛佩茲（Diego Lopes），最終由沃爾卡諾夫斯基拿下羽量級冠軍頭銜。

川普 空軍 馬斯克

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