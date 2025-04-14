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川普等不到習近平來電 美貿易代表：美中領袖無通話安排

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2019年，時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）於日本G20峰會進行雙邊會談。路透
2019年，時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）於日本G20峰會進行雙邊會談。路透

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）13日在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目上表示，美國總統川普與中國國家主席習近平「目前沒有任何通話安排」，並且將美中關係急遽升溫歸咎於中國選擇採取報復。

川普日前暫緩對等關稅90天，期間對貿易夥伴全面實施10%關稅，唯獨對中國關稅陸續增至145%。中國也不客氣回敬，目前對所有美國進口商品關稅加徵至125%。

儘管美中關係白熱化，兩國領導人卻未見通話跡象。外媒先前報導，白宮多次向中方表示，希望由習近平主動要求與川普通話，然而中國卻始終未有動作。

葛里爾13日受訪表示，「自4月2日以來，這項議題已經上升到領導人層級。正如總統川普所說，我們預期在某個時點，能夠與中方展開對話」。

儘管外界不斷質疑美中該如何降溫緊張情勢，葛里爾堅稱，川普正致力促使美國製造業與貿易回流，而這是全球性問題的一部分。他表示，「我們之所以走到今天這個局面，唯一的原因就是中國選擇報復」。

葛里爾談到，很多其他國家都表明無意報復，而想和美方談判，「但中國做出了不同的選擇⋯⋯那是中國的決定，他們對此是有主動權的」。

當被問及中國可能拋售美國資產的風險時，葛里爾表示，美國長期過度依賴中國，且缺乏公平的市場准入。他指出，中國正試圖降低對美依賴，美方也須強化自身經濟韌性以應對。

有關對等關稅寬限期結束後的情況，以及期間是否足以與70個國家完成協商，葛里爾表示，其實早在宣布加徵關稅前，雙方對話就已展開，「因為大家都知道關稅即將到來」。他補充，美方正日以繼夜與各國洽談，目標促成更對等的貿易關係。

川普 美中關係 美國

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