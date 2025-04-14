本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普表示，美國仍將對手機、電腦和其他熱門消費性產品加徵關稅，試圖淡化周末宣布的豁免措施。他強調，華府將檢視晶片及整個電子供應鏈。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美豁免電子產品躲不過關稅 可能一、兩個月後和半導體一起課

美國商務部長盧特尼克周日表示，手機、電腦及其他消費電子產品可能在一、兩個月之後，與半導體一併被課徵個別關稅，顯示日前宣布的豁免可能只是暫時措施。

盧特尼克表示，手機、個人電腦及無線耳機等產品，屬於政府對半導體進行調查的一部分，將被重新檢討，「他（指川普）只是說這些產品豁免對等式關稅。但這些產品被涵蓋在半導體關稅之中，這可能在一、兩個月內上路」。

上周五晚上，美國海關根據2025年4月11日發布的總統備忘錄公告最新一波關稅豁免清單，涵蓋智慧手機、個人電腦、伺服器等科技產品，對在中國大陸而言堪稱超大利多，蘋果（Apple）也可以因此鬆一口氣。

美股急拉周線翻紅漲逾5% 本周市場聚焦企業財報

受川普暫緩對消費性電子產品加徵進口關稅後，美股期貨周一早盤上揚。那斯達克100指數期貨上漲0.9%，亞洲股市期貨亦呈現上行態勢，預告現貨市場開盤後將跟進走高。美元回升，對瑞士法郎、日圓等避險貨幣及歐元反彈，收復上周部分跌幅。

道瓊工業指數上周五（11日）大漲逾600點，美股三大指數上周經歷疫情以來最劇烈波動之後，最終以超過5%的周線漲幅作收。企業即將密集公布財報之際，這種有如雲霄飛車的走勢，恐怕還有得玩，除貿易情勢外，投資人也擔心美國公債賣壓不止。

標普500指數上周五上漲1.8%，一周上漲5.7%；那斯達克綜合指數大漲2.1%，單周漲幅高達7.3%；道瓊工業指數上漲1.6%，周線上漲5%。費城半導體指數上周五大漲2.5%，台積電ADR漲3.9%，周線各漲10.9%和7%。

美債暴跌賣壓狂湧 10年期公債殖利率逼近4.5％

美國股、債價格同步大跌，讓不少投資人擔心，公債市場這個傳統避風港，正面臨功能失靈的風險。影響所及，美元也同步重貶，美元指數（DXY）大跌2.8%，一度跌破100。

關稅混亂正推升市場押注殖利率曲線將更為陡峭，投資人紛紛拋售長天期公債。儘管波動率指數（VIX）在近期劇烈震盪中未如市場所憂大幅失控，亞洲今天開盤仍保持警戒，提防後續市場劇烈波動。

美國公債賣壓上周狂湧導致長期公債價格暴跌，10年期公債殖利率上周五收在4.492％，逼近4.5％水準，周線走高50個基點，升幅為2001年來最大，重創美國公債全球資金安全避風港的地位。

美債賣壓持續不止，華爾街已傳出呼籲聯準會（Fed）採取行動協助債市止血。

Fed 官員憂美通膨率升至4% 關稅讓不確定性瀰漫

多位聯準會（Fed）官員相繼對關稅的影響表示擔憂，波士頓聯準銀行總裁柯林斯（今年有表決權）表示，Fed「絕對有準備」在必要時以多種工具協助穩定金融市場。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯11日警告，川普的關稅措施導致不確定性「瀰漫」，將使今年美國通膨率最高可能上升到4%，失業增加，並打擊經濟成長。

Fed理事卡斯哈里在CBS節目《面對全國》表示，Fed必須穩住通膨預期，同時美國的貿易與財政政策正在牽動公債殖利率走勢。他並對市場秩序維持穩定表達信心。

美中升高實際衝突風險 對台灣有害無益

華盛頓郵報分析，美國與中國大陸在貿易戰上互不讓步，比以往任何時候更接近經濟全面脫鉤，再加上目前缺乏引導美中關係回歸正軌的溝通管道，提高了全球兩大經濟體（G2）爆發實際衝突的可能性，可能殃及台灣。

分析師指出，貿易戰拖愈久，美中的報復行動就愈可能蔓延到在其他領域的對抗，尤其是台海關係。

華府智庫史汀生研究中心資深研究員孫韻認為，現況堪比在2020年的川普第一任期時，中方因未履行美中第一階段貿易協議，而使美中關係急遽惡化，在南海與台海議題槓上。