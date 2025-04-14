美國消費者財務壓力加重 經濟衰退憂慮升高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
多項數據顯示美國消費者的財務壓力愈來愈重。路透
多項數據顯示美國消費者的財務壓力愈來愈重。路透

多項數據顯示美國消費者的財務壓力愈來愈重，加上川普政府對進口產品大幅提高關稅，使消費支出與經濟成長更加令人擔憂。

摩根大通公布今年第1季財報時指出，信用卡貸款未能收回的比率上升到13年來高點。執行長戴蒙表示，在不確定性如此之高的時期，「有多種潛在的結果可能發生」，而該行的經濟學者預期衰退的機率達50%。

戴蒙強調，放款損失的關鍵指標在於失業率；他指出，「卡貸永遠與就業掛鉤；當就業情勢改變時，信用品質也會隨之改變」。

財務長巴朗表示，「觀察4月數據，顯然將會出現前置性的消費支出，尤其是因為一些關稅上升而使價格上漲的項目」。

就整個銀行業而言，卡貸業務的壞帳比率已超過新冠疫情爆發之前的水位，與疫情期間卡貸還款情況超優恰成對比。

密西根大學4月消費者調查初步報告顯示，從去年12月以來美國的消費者信心一路重挫，因為消費者「愈來愈擔憂貿易戰情勢」。受訪者預期未來一年失業增加的人數達到2009年來高點。

沃爾瑪執行長雷尼上周指出，由於消費者信心下降，「每一周、每一天的銷售額都出現一些激烈變動」。Placer.ai分析機構從手機訊號取得的數據指出，3月最後一周美國消費者大量湧入低價倉儲會員店，顯示民眾搶在關稅實之前囤積日用品。

上周費城聯邦準備銀行公布的數據指出，去年底時美國信用卡借貸者繳納最低還款金額的比例達到12年來高點；去年第4季消費者拖欠30天、60天及90天的比率也都提高，「整體來看，這些趨勢，再加上信用卡循環餘額持續增加，顯示消費者的壓力更重」。

消費支出是美國經濟的基石。經過數年第強勁成長之後，愈來愈多信號顯示消費者的財務實力正在消退。加上物價上漲及利率居高，使美國經濟在未來12個月陷入衰退的風險更高。

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