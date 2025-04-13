白宮醫師備忘錄稱川普健康狀況「極佳」：完全適合履行總統職務

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（中）12日在佛州邁阿密觀賞UFC 314賽事，向群眾揮手致意。法新社
美國總統川普（中）12日在佛州邁阿密觀賞UFC 314賽事，向群眾揮手致意。法新社

美國總統川普11日表示，當天接受大約4小時的年度健康檢查，並通過了一項認知測驗。美國CNN報導，白宮醫師當地時間13日早上發布了一份備忘錄，表示總統川普健康狀況「極佳」，「完全適合」履行總統職務。

川普的私人醫師、美國海軍上校巴巴貝拉（Sean Barbabella）的備忘錄涵蓋了實驗室數據、體檢和一項認知測驗，結論是川普「健康狀況極好」。

備忘錄寫道，川普身高190公分、體重101公斤。他的靜止心率為每分鐘62下，血壓為收縮壓128、舒張壓74，都處於正常範圍內。備忘錄還指出，川普在蒙特婁認知評估測驗（MoCA）拿下滿分30分。

川普各身體系統的檢查結果均為正常。檢查包括眼睛、頭部、耳朵、鼻子和喉嚨，巴巴貝拉指出，川普右耳上有個疤痕，是去年在賓州遇刺時留下的。

備忘錄的結論寫道：「總統川普展現極佳的認知認知和身體健康，完全適合履行最高統帥和國家元首職責。」

川普 美國 醫師

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