美豁免電子產品躲不過關稅！可能一、兩個月後和半導體一起課

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國商務部長盧特尼克。美聯社
美國商務部長盧特尼克。美聯社

美國商務部長盧特尼克13日表示，手機、電腦及其他消費電子產品可能在一、兩個月之後，與半導體一併被課徵個別關稅，顯示日前宣布的豁免可能只是暫時措施。

盧特尼克表示，手機、個人電腦及無線耳機等產品，屬於政府對半導體進行調查的一部分，將被重新檢討，「他（指川普）只是說這些產品豁免對等式關稅。但這些產品被涵蓋在半導體關稅之中，這可能在一、兩個月內上路」。

盧特尼克被問到iPhone關稅是否可能「在一個月左右恢復」時，回答：「沒錯。這是正確的。我們需要自己的藥品，且我們需要的半導體及我們的電子產品，都在美國製造」。

半導體 川普 美國

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