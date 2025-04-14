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哈佛教授提告 控川普政府凍90億美元補助

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透報導，美國哈佛大學的教授們正提出訴訟，阻止川普政府審查授予該校的近九十億美元聯邦合約和補助，此舉是川普政府打擊大學校園反猶太主義行動的一環。

美國大學教授協會（AAUP）哈佛大學教職員工分會和該組織的國家分支機構十一日向波士頓聯邦法院提出訴訟，指控當局試圖非法破壞校園學術自由和言論自由。

據報導，包括哈佛在內的幾所美國頂尖學府，因為支持巴勒斯坦的校園抗議活動，以及多元、平等、包容計畫和跨性別政策等問題，遭凍結聯邦補助。

美國教育部、衛生部和總務署三月卅一日表示，正審查哈佛大學及其附屬機構與聯邦政府之間價值二點五五六億美元的合約，以及總值八十七億美元的多年期補助承諾。

在隨後發出的信件中，這些政府機構要求哈佛大學滿足多項條件，以繼續獲得聯邦資金，其中包括禁戴口罩、取消DEI計畫以及同意配合執法機構等。許多挺巴學生在示威活動中佩戴口罩。信中還表示，哈佛大學必須審查並調整「助長反猶太騷擾」的計畫和部門。

哈佛提出的訴訟指出，政府試圖切斷資金時未遵循法規要求，其行為違反美國憲法第一修正案所規定的言論自由權。原告聲稱，當局的做法是「將川普政府提出的政治觀點和政策偏好強加於哈佛大學，並要求該校懲罰不受歡迎的言論」。

哈佛大學 川普 美國

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