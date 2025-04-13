烏龍！美國誤將移民遣至薩爾瓦多 國務院：人在反恐監禁中心無恙

美國國務院今天表示，一名被驅逐至薩爾瓦多的馬里蘭州居民目前「活著且安全」地被拘留在薩國當地的反恐怖主義監禁中心（CECOT）。這是在法官要求川普政府更新他返國進度後的說法。

路透社報導，儘管阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）獲得免遭遣返命令保護，仍在3月15日被驅逐出境，送往薩爾瓦多。

川普政府已承認誤將阿布雷戈賈西亞驅逐。這名住在馬里蘭州（Maryland）的薩爾瓦多移民，自2019年起便持有工作許可。

美國聯邦地區法院法官希尼斯（Paula Xinis）11日要求政府每日回報阿布雷戈賈西亞的情況，美國國務院遵照指示提交給法院一份文件，說明他的情況。

不過，在國務院西半球事務局高階官員柯札克（Michael Kozak）提交的文件中，並沒有說明政府正在採取哪些具體措施以帶回阿布雷戈賈西亞，這是希尼斯要求說明的事項之一。

柯札克在文件中表示：「我知道這起訴訟是為了讓阿布雷戈賈西亞從薩爾瓦多返回美國而提出。」

文件中寫道：「根據我們位於聖薩爾瓦多（San Salvador）大使館的官方回報，阿布雷戈賈西亞目前被拘留在薩爾瓦多的反恐怖主義監禁中心。他在設施內活著且安全。他遭拘留是根據薩爾瓦多的主權與國內法律。」