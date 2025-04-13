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哈佛大學教授提訴 控川普政府審查近90億美元聯邦補助

中央社／ 波士頓12日綜合外電報導
路透社報導，美國哈佛大學的教授們正提出訴訟，阻止總統川普政府審查授予該校的近90億美元聯邦合約和補助，此舉是川普政府打擊大學校園反猶太主義行動的一環。路透
路透社報導，美國哈佛大學的教授們正提出訴訟，阻止總統川普政府審查授予該校的近90億美元聯邦合約和補助，此舉是川普政府打擊大學校園反猶太主義行動的一環。路透

路透社報導，美國哈佛大學的教授們正提出訴訟，阻止總統川普政府審查授予該校的近90億美元聯邦合約和補助，此舉是川普政府打擊大學校園反猶太主義行動的一環。

美國大學教授協會（American Association of University Professors，AAUP）哈佛大學教職員工分會和該組織的國家分支機構11日向波士頓聯邦法院提出訴訟，指控當局試圖非法破壞校園學術自由和言論自由。

據報導，包括哈佛在內的幾所頂尖學府因為支持巴勒斯坦的校園抗議活動，以及多元、平等、包容（DEI）計畫和跨性別政策等問題，遭凍結聯邦補助。

美國教育部、衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）和總務署（General Services Administration，GSA）3月31日表示，正審查哈佛大學及其附屬機構與聯邦政府之間價值2.556億美元的合約，以及總值87億美元的多年期補助承諾。

在隨後發出的信件中，這些政府機構要求哈佛大學滿足多項條件，以繼續獲得聯邦資金，其中包括禁戴口罩、取消DEI計畫以及同意配合執法機構等。許多挺巴學生在示威活動中佩戴口罩。

信中還表示，哈佛大學必須審查並調整「助長反猶太騷擾」的計畫和部門，並追究學生違規的責任。

哈佛提出的訴訟指出，政府試圖切斷資金時未遵循法規要求，其行為違反美國憲法第一修正案所規定的言論自由權。

原告聲稱，當局的做法是「將川普政府提出的政治觀點和政策偏好強加於哈佛大學，並要求該校懲罰不受歡迎的言論」。

哈佛大學法學院教授、AAUP哈佛分會總法務顧問克瑞斯波（Andrew Crespo）透過聲明表示：「第一修正案不允許政府官員利用職權讓批評者噤聲，或壓制他們不喜歡的言論。」

哈佛大學 川普 校園 美國

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