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國際藝人也無法倖免 ！川普簽證政策趨嚴 音樂人赴美演出受阻

中央社／ 加州印地歐12日綜合外電報導
隨川普政府簽證政策改變，許多國際藝人在美國演出受阻，但巴西DJ阿洛克（Alok）仍有幸赴加州柯契拉谷音樂藝術節表演，他今天在舞台上帶來充滿活力的電子舞曲演出。美聯社
隨川普政府簽證政策改變，許多國際藝人在美國演出受阻，但巴西DJ阿洛克（Alok）仍有幸赴加州柯契拉谷音樂藝術節表演，他今天在舞台上帶來充滿活力的電子舞曲演出。美聯社

隨川普政府簽證政策改變，許多國際藝人在美國演出受阻，但巴西DJ阿洛克（Alok）仍有幸赴加州柯契拉谷音樂藝術節表演，他今天在舞台上帶來充滿活力的電子舞曲演出。

阿洛克在南加州柯契拉谷音樂藝術節（Coachella Valley Music and Arts Festival）後台接受路透社採訪時表示：「對我這個巴西人來說，申請（美國）簽證一向不容易。因此對我們的影響不大。」

「但是，當然了，對於歐洲和其他國家的人而言，美國的簽證規則改變了，對吧？」

他聽說由於簽證問題，其他國際藝人今年柯契拉谷音樂節的演出被取消，他感到自己很幸運能有機會表演。

路透社報導，在4月第一週，原訂在柯契拉谷音樂節演出的英國歌手FKA Twiggs取消演出。她在社群平台Instagram表示，自己退出演出是因為「簽證問題」。她還取消了整個北美巡演。

美國總統川普政府迅速取消支持巴勒斯坦活動人士的國際學生簽證，並撤銷古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉籍等53萬人在美國的合法身分，國際音樂人也無法倖免。

今年3月，英國龐克搖滾樂團UK Subs成員吉布斯（Alvin Gibbs）在社群平台臉書（Facebook）分享，他們赴美參加2025年洛杉磯龐克入侵（LA Punk Invasion 2025）音樂節演出時，被拒絕入境。

儘管簽證政策不斷變化，阿洛克身為音樂製作人在演出時並沒有擔心未來，把音樂玩出新高度。

阿洛克過去會使用LED投影打造虛擬舞群，但這次在柯契拉音樂節上，他改以真人舞者隨節奏起舞，讓整場秀更有臨場感。

簽證 美國 舞台 藝術節 音樂

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