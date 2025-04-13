小飛機在紐約州墜毀 至少1死

科技富豪、白宮重要顧問馬斯克3月視察國安局總部時，在場人員都很擔心成為「政府效率部」開鍘的新目標。萬萬沒想到，國安局四星上將局長和文職副局長同時被革職，竟是出自極右派網紅盧默（Laura Loomer）的建議。盧默散播911恐攻有內應的陰謀論與種族歧視等偏激言論，是川普「放狗咬人」的利器，衝過頭時就切割，但她總有辦法對川普發揮影響力。

2025-04-13 10:00