小飛機在紐約州墜毀 至少1死
美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）和紐約警方表示，1架小飛機今天下午在紐約州首府阿爾巴尼（Albany）以南約80公里的地方墜毀，至少1人死亡。
路透社報導，紐約州哥倫比亞郡（Columbia County）警局表示，出事的是1架三菱MU-2B型（Mitsubishi MU-2B）飛機，原定飛往哈德遜（Hudson）附近的哥倫比亞郡機場（Columbia County Airport），卻於當地時間中午12時15分（台灣時間13日零時15分）墜毀在科佩克（Copake）一片靠近麻州州界的泥地。
目前尚不清楚是否有其他人受傷或死亡。
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