手機等電子產品豁免對等關稅 或可視為川普對陸軟化的第一道信號

川普政府將手機及其他消費性電子產品從「對等式」關稅清單中排除，也不適用10%的普及性關稅。蘋果、輝達及微軟等科技大廠堪稱最大贏家，這項豁免行動也可視為川普對中國軟化的第一道信號。

依美國海關及邊境保衛局11日晚間發出的通知，手機、路由器、記憶晶片、晶片製造設備、無線耳機及一些電腦與筆電，將不在「對等式」關稅清單之列，就算從中國進口的這些產品，同樣得到豁免，不適用125%的關稅。這將使蘋果、輝達及微軟成為大贏家。

川普之前已經免除半導體及藥品等項目的對等式關稅，不過川普已暗示仍計劃對這些部門的產品課關稅。

這項對手機及電腦豁免命令對蘋果尤其有利，因為蘋果有大量的供應鏈集中在中國；分析師預估約80%的iPhone仍在中國製造。

豁免項目還包括晶片製造設備、平板螢幕電視、平板電腦及桌上型電腦。受惠的業者除了上述的蘋果，還包括三星、惠普、戴爾及微軟，因為這些公司的零件多在國外製造。

彼得森國際經濟研究所 （PIIE）高級研究員鮑恩表示，「我們必須觀望這項豁免是否將堅持下去，抑或川普在不遠的未來某一時刻又再度逆轉政策」。