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健檢自認表現好 川普偷酸拜登

聯合報／ 記者陳熙文、胡玉立／華盛頓報導

美國總統川普十一日接受一月就任後首次健檢白宮新聞秘書李維特說，川普狀況非常好。川普說，醫師十三日將公布結果，檢查時接受心臟和認知測試等「所有能想像到的測試」，他自認表現很好。

川普十一日在馬里蘭州的沃特・里德陸軍醫療中心做健檢近五小時。由於他六月將滿七十九歲，又常說愛吃速食，使外界擔心其狀況。

李維特十一日說，川普接受很多檢查，但過程中沒有全身麻醉；白宮會盡快公布川普健檢結果資料。他當天完成健檢後就搭空軍一號返回佛州私宅海湖莊園。川普自認「整體來說，良好的心臟與心智；與（前總統）拜登不同，我還接受認知能力測試」，且「全都正確」。

川普長期質疑拜登的體能和心智能力，卻向來將自己的基本健康狀況保密，迴避身為美國總統在醫療問題上應公開透明的慣例。儘管川普的最新健檢報告應於十三日公布，但依其前例，報告中提到的細節可能不多。

這份報告將是川普自去年七月在賓州巴特勒造勢時遇刺後，有關他健康狀況的最新公開資訊。川普第一任的白宮醫師傑克森二○一八年曾說，川普的飲食若更健康，可望「活到兩百歲」。傑克森當時的報告建議川普減重約四點五至六點八公斤，但也說川普整體「健康狀況極佳」，且沒有「任何認知問題」跡象。

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