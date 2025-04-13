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健檢自認表現好 川普偷酸拜登
美國總統川普十一日接受一月就任後首次健檢。白宮新聞秘書李維特說，川普狀況非常好。川普說，醫師十三日將公布結果，檢查時接受心臟和認知測試等「所有能想像到的測試」，他自認表現很好。
川普十一日在馬里蘭州的沃特・里德陸軍醫療中心做健檢近五小時。由於他六月將滿七十九歲，又常說愛吃速食，使外界擔心其狀況。
李維特十一日說，川普接受很多檢查，但過程中沒有全身麻醉；白宮會盡快公布川普健檢結果資料。他當天完成健檢後就搭空軍一號返回佛州私宅海湖莊園。川普自認「整體來說，良好的心臟與心智；與（前總統）拜登不同，我還接受認知能力測試」，且「全都正確」。
川普長期質疑拜登的體能和心智能力，卻向來將自己的基本健康狀況保密，迴避身為美國總統在醫療問題上應公開透明的慣例。儘管川普的最新健檢報告應於十三日公布，但依其前例，報告中提到的細節可能不多。
這份報告將是川普自去年七月在賓州巴特勒造勢時遇刺後，有關他健康狀況的最新公開資訊。川普第一任的白宮醫師傑克森二○一八年曾說，川普的飲食若更健康，可望「活到兩百歲」。傑克森當時的報告建議川普減重約四點五至六點八公斤，但也說川普整體「健康狀況極佳」，且沒有「任何認知問題」跡象。
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