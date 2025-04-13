質疑總統涉內線交易 美參議員促SEC調查

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國多位聯邦參議員11日籲請美國證券管理委員會（SEC）調查總統川普或其盟友在全球關稅政策出現重大逆轉前，是否違反證券法。（路透）
美國多位聯邦參議員11日籲請美國證券管理委員會（SEC）調查總統川普或其盟友在全球關稅政策出現重大逆轉前，是否違反證券法。（路透）

美國多位聯邦參議員11日籲請美國證券管理委員會（SEC）調查總統川普或其盟友在全球關稅政策出現重大逆轉前，是否違反證券法。

民主黨六位資深參議員致函證管會指出，川普本月9日一早於股票下跌時，在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文「現在是買入好時機！！！」

數小時後，川普宣布暫緩對數十個國家徵收額外關稅90天，引發市場歷史性反彈，標準普爾500指數（S&P 500）創下自2008年金融危機復甦以來的單日最佳表現。

這封信函由麻薩諸塞州進步派的華倫（Elizabeth Warren）領銜，要求證管會調查是否有「任何內部人士，包括總統的家人，事先知道暫緩課徵關稅的消息，並在總統宣布之前濫用此消息進行股票交易」。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「腐敗和無法無天已成為川普政府的標誌。」

川普在「真實社群」貼文中署名DJT，這既是他全名的縮寫，也是他的媒體公司「川普媒體與科技集團」在股市的代號。

川普 社群媒體 關稅

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