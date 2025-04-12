美國民主陷危機？親巴勒斯坦示威者遭吊銷綠卡 將繼續提上訴

（德國之聲中文網）被驅逐出境的哈利赫(Mahmoud Khalil)曾經是哥倫比亞大學的學生，也是美國大學校園抗議以色列軍事行動的代表性人物之一。他父母是巴勒斯坦人，但是出生在敘利亞。哈利赫2022年持學生簽證來到美國，後來獲得了綠卡。

在哥倫比亞大學校園內的聲援巴勒斯坦示威中，哈利赫扮演了重要角色。美國政府則指控他散播反猶觀點、同情被視為恐怖組織的哈馬斯、組織非法示威活動，從而干擾了高校運作並對猶太裔學生構成了襲擾。

美國移民與海關執法局(ICE)今年3月初拘捕了哈利赫，並且將其轉移到路易斯安那州的監獄。值得注意的是，哈利赫至今沒有遭到刑事指控。

根據美國的移民法規，國務卿有權吊銷包括綠卡在內的簽證。就在3月中旬，國務卿魯比歐就表示，對哈利赫採取行動「並不是一個言論自由問題。學生簽證不是任何人的權利，綠卡也不是。」川普總統當時也發文說：「我們將會找到並拘捕這些恐怖主義同情者，並把他們驅逐出去。」

這名與一美國籍女子結婚、即將成為父親的綠卡持有者被捕後，還有多名其他親巴勒斯坦人士在美被捕。美國社會就此爆發了巨大爭議。一些人權組織擔心，華盛頓當局想要用含糊其辭的指控來「殺雞儆猴」，從而讓批評者閉嘴，並且規制立場左傾的大學校園。

民主陷入了危機？

目前，哈利赫的律師團隊已經表示要對路易斯安那州聯邦法庭的裁決提起上訴。《紐約時報》引述其中一名律師指出：「如果哈利赫只是因為聲援巴勒斯坦、踐行憲法保護的言論自由權利而遭到打擊，那麼每個人都可能會有這樣的遭遇----在任何川普不喜歡的議題上。」哈利赫本人也指責法庭「缺乏法治以及基本的公正」。

川普政府甚至還打算削減對哥倫比亞大學的財政撥款，以懲罰其「保護猶太學生不力」。《華爾街日報》報導稱，哥倫比亞大學甚至有可能遭到某種形式的聯邦監管。

哥倫比亞大學的法學教授波岑(David Pozen)指責說，美國政府針對學者、學生的行動「在現代歷史上堪稱空前」，「美國民主陷入了危機中。」

（德新社、法新社、路透社）

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