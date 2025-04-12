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想取代歐巴馬？川普急把肖像掛白宮最顯眼位置 歷史學家批「庸俗」

香港01／ 撰文／藺思含
美國前總統歐巴馬(左)與現任總統川普(右)。美聯社
美國前總統歐巴馬(左)與現任總統川普(右)。美聯社

美國政府4月11日宣布將一幅掛在白宮的前總統歐巴馬（Barack Obama）的畫像換成現任總統川普（Donald Trump）的肖像，指該位置屬於最新任總統。但歷史學家指出，至今未見過有哪位總統在就職期間就在白宮內懸掛自己的畫像。

白宮11日在社交平台X上傳影片，展示懸掛在白宮走廊上的肖像。畫中為川普去年在賓夕法尼亞州發表競選演講期間遇刺、在特工包圍下向台下觀眾振臂高呼的經典場面。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，行政官邸是總統的家，稱正如過往總統一樣，川普有權對其做出改變，並稱取下的歐巴馬畫像被掛在對面的牆上。

但《紐約時報》引述歷史學家稱，歷屆總統和第一夫人都是在他們卸任後才將其肖像懸掛在白宮內。歐巴馬的畫像亦是在拜登就職後才掛起。

紐約城市大學（City University of New York）的歷史學家Ted Widmer直批此舉「庸俗（tacky）」，稱領導人的新傳統就是「整天看着自己的肖像走來走去」。普林斯頓大學（Princeton University）的總統歷史學者Julian E. Zelizer則稱，川普一直對歐巴馬抱有強烈敵意，認為他希望表明自己已經取代歐巴馬。

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文章授權轉載自《香港01》

川普 拜登 歐巴馬 白宮 美國

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