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川普緊縮移民 阿富汗、喀麥隆人臨時保護遭撤銷

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
國土安全部發言人部長諾姆。圖／美聯社
國土安全部發言人部長諾姆。圖／美聯社

美國總統川普上任後採行影響深遠的掃蕩移民行動，在這個基礎上，國土安全部發言人今天指出，政府已終止對數以千計在美阿富汗人和喀麥隆人暫免驅逐的保護。

路透社報導，估有1萬4600名合格阿富汗人將於5月失去「臨時保護身分」（Temporary Protected Status,TPS），約7900名喀麥隆人6月也將因此喪失資格。

川普1月上任時承諾遣返史上最多非法移民，並且迅速採取行動，讓移民失去合法的臨時保護，擴大可能的遣返範圍。

川普批評民主黨籍前總統拜登任內非法移民人數居高不下，並稱拜登提供移民合法身分的計畫逾越法律界限。

TPS是針對母國遭遇天然災害、武裝衝突或其他特殊情況的外國國民所設，通常期限為6至18個月，可由國土安全部長延長，並提供免予驅逐的保護和工作許可。

國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）透過聲明表示，部長諾姆（Kristi Noem）認定，目前阿富汗和喀麥隆的情勢不再符合應受美國保護的條件。

川普 拜登 移民 阿富汗

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