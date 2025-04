國際縱火調查協會美國大西洋城年會 新北消防不缺席

為精進火災調查技術與經驗,接軌世界先進國家,新北市政府消防局派選火災鑑識中心調查人員於4月6日至11日至美國新澤西州大西洋城出席國際縱火調查協會76屆年會,年會期間消防局與主席Trace Lawless及多達包含美國、加拿大、墨西哥等11個國家、來自世界各地的800多名火災調查人員進行專業交流及經驗分享,汲取國際最新的火災鑑識技術與發展趨勢。

國際縱火調查人員協會(International Association of Arson Investigators, IAAI)為全球最大火災調查組織,由11,000多名火災調查專業人員組成,會員遍及世界各國消防機關、警察機關、保險業者之火災調查人員,1949年於美國肯塔基州成立,透過教育、培訓、專業研究及認證等方式,致力提升縱火和爆炸調查專業人員之專業能力;消防局陳崇岳局長自112年即曾率隊至北卡羅來納州參與第74屆年會,已連續3年派員參加此火調專業領域之年度盛會,展現接軌國際、深耕火調之精神。

這次內容包含Expert Witness Courtroom Testimony(專家證人法庭證詞)、Streamlining Data Analysis in Fire Investigations Using Advanced Analytics & Generative Artificial Intelligence(AI運用分析火災調查數據)、Marine fire Investigations and case Studies(水域火災調查及案例研究)及Lithium-Ion Batteries: Design, Construction, Failures and Fire Causes(鋰電池設計、構造、故障及發生火災原因)等議題,皆為近年時常聽聞之重大災害類型,藉此機會了解各國理論發展與最新技術,並深入討論如何有效應對火災調查中的各種挑戰,促進跨國界的專業合作與知識共享。

消防局局長陳崇岳表示,新北市一直不遺餘力持續精進火災鑑識能量,於111年成立全國首創之火災鑑識中心,引進最新的科學鑑識器材,融合調查跟鑑識,將科技快速的運用於火災現場,更有效率的提高鑑定能力,找到明確的真相,本次派員赴美參訓擴展國際鑑識視野,同時強化火災鑑識工作,樹立新北市國際專業形象,期許為市民提供更高品質的服務。