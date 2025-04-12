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川普完成年度體檢自誇「認知測驗全對」 強調：想跟拜登不太一樣

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普11日表示，當天接受大約4小時的年度健康檢查，並通過了一項認知測驗。路透
美國總統川普11日表示，當天接受大約4小時的年度健康檢查，並通過了一項認知測驗。路透

美國總統川普11日表示，當天接受大約4小時的年度健康檢查，並通過了一項認知測驗。

彭博資訊報導，川普在飛往佛州的空軍一號上對記者說，「我做一項認知測驗，老實說，我每一題都答對了。」

他說這次測驗與過去幾次所做相同，是一種評估記憶力的檢查，例如要求重複特定詞語。川普補充，他之所以主動要求接受測驗，是因為「我想要跟拜登略有不同」。

在去年的選戰期間，有關總統身心狀況的討論再度升溫，並最終導致前總統拜登宣布退選，外界對其認知狀態及幕僚是否隱瞞病情產生諸多質疑。

川普表示，「這是一項相當有名的測驗，不管內容是什麼，我全都答對了，真的一題不漏。」並指這已經是他第4次接受該測驗。

此次健康檢查由其私人醫師、美國海軍上校巴巴貝拉（Sean Barbabella）負責。川普表示，整體檢查結果「良好」，並收到一些醫療團隊對健康的建議。他也透露，完整報告預計將於13日公布。

川普 拜登 美國

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