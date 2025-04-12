川普完成年度體檢自誇「認知測驗全對」 強調：想跟拜登不太一樣
美國總統川普11日表示，當天接受大約4小時的年度健康檢查，並通過了一項認知測驗。
彭博資訊報導，川普在飛往佛州的空軍一號上對記者說，「我做一項認知測驗，老實說，我每一題都答對了。」
他說這次測驗與過去幾次所做相同，是一種評估記憶力的檢查，例如要求重複特定詞語。川普補充，他之所以主動要求接受測驗，是因為「我想要跟拜登略有不同」。
在去年的選戰期間，有關總統身心狀況的討論再度升溫，並最終導致前總統拜登宣布退選，外界對其認知狀態及幕僚是否隱瞞病情產生諸多質疑。
川普表示，「這是一項相當有名的測驗，不管內容是什麼，我全都答對了，真的一題不漏。」並指這已經是他第4次接受該測驗。
此次健康檢查由其私人醫師、美國海軍上校巴巴貝拉（Sean Barbabella）負責。川普表示，整體檢查結果「良好」，並收到一些醫療團隊對健康的建議。他也透露，完整報告預計將於13日公布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言