上任後首次健檢含認知測試 川普：我每項問題都答對

美國總統川普11日接受上任以來第一次健康檢查，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普的狀況非常良好；川普表示，醫生將於13日公布健康檢查的結果；川普說，他在健檢過程中接受心臟（cardio）和認知（cognitive）的測試，他認為自己表現得很好。

川普11日至位於美國馬里蘭州的沃爾特・里德陸軍醫療中心（Walter Reed Army Medical Center）做健康檢查，這是他擔任第二任總統之後，首次做健康檢查。

由於川普今年6月將年滿79歲，過去又經常表示熱愛吃速食，讓外界擔心他的身體狀況；對此，川普周一在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布這項例行年度健康檢查時稱，「我從來沒有感到更好了，但這些事情必須做。」

白宮11日舉行記者會，李維特指出，川普接受很多檢查，但檢查過程中不包含全身麻醉；李維特表示，白宮會盡快公布川普健檢結果的資料，李維特也表示，大家每天都有目共睹，川普的身體健康狀況非常良好。

川普11日完成健康檢查後，隨即搭機棕櫚灘（Palm Beach），返回位於佛州的住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。

川普指出，醫生將於13日公布健檢報告，「整體來說，我感覺自己狀況不錯，良好的心臟、良好的心靈；我想與（前總統）拜登有所不同，我還接受認知的測試。」川普說，他每項問題都回答正確。

川普去年7月競選期間，於賓州巴特勒郡（Butler County）造勢活動發表演說時遭到槍擊，川普的右耳上半部被子彈劃過濺血；川普此次接受健康檢查，也是川普遭槍擊後，首度讓外界可以一窺川普的身體狀況。

根據路透社報導，2018年，白宮醫生於川普擔任第一任總統時，稱川普整體健康狀況良好，但建議必須減重，並開始每日運動的習慣。